El calor, una amenaza real a su salud

A manera de broma, por redes sociales empezaron a circular diversos mensajes con la palabra “canícula” y cómo con esas letras se forma la palabra “Culiacán”. Lo cierto es que el periodo de calor que estamos no tiene mucho de chusco, pero sí razones para tomarlo muy en serio.Las temperaturas han estado rozando los 40 grados centígrados en muchas zonas del estado, en especial en el centro-norte de la entidad, pero la sensación térmica generada por la humedad hace a este fenómeno algo todavía más peligroso.En tiempos como estos es muy importante que se le ponga mucha atención a adultos mayores, niños pequeños, personas que tengan alguna enfermedad e incluso a quienes viven en la indigencia. Estos últimos son un trabajo que, sobre todo, le toca al gobierno.Pero es cierto también que la prevención empieza por nosotros. En especial no hacer actividades físicas en las horas más fuertes de Sol. A las personas que trabajan en estas condiciones se les deben dar descansos y tiempos para hidratarse, y no con refrescos, sino con agua o bebidas realmente hidratantes.La sobrexposición a los rayos del Sol, sobre todo cuando se combina con actividad física, es un detonante de casos de golpe de calor, incluso en personas sanas y deportistas. Use ropa ligera, colores claros, ingiera muchos líquidos y tome en serio el calor, no como broma.Acuda al médico en casos de mareos, fiebres, vómitos o dolores de cabeza. Por último, no se olvide del cuidado de las mascotas, que también padecen las altas temperaturas.