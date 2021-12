El cambio a color de las nuevas patrullas en Ahome tuvo un efecto negativo para la administración de Gerardo Vargas

audima

Lo rojo. El saldo de Nochebuena y Navidad en Ahome no fue blanco. En la inauguración del gobierno vargaslanderista se registraron casi una treintena de accidentes en diferentes puntos con un saldo de tres muertos, heridos y daños materiales por varios miles de pesos. Con mucho, el municipio tuvo la mayor incidencia de accidentes en comparación con los del norte de la entidad. Si en esto las cosas no salieron como debería, en el caso de la pirotecnia menos. La detonación de cohetes estuvo a la orden de la noche. El coordinador de Protección Civil, José Daniel Luna, justificó que es imposible acabar con el problema, el cual atempera con que el uso de la misma no tuvo consecuencias cuando los cuerpos de auxilio tuvieron que actuar en una cuarentena de ocasiones por incendios de baldíos, palmeras y pacas a causa de la pirotecnia.

Los efectos. El cambio a color tinto con blanco, colores distintivos de Morena, de las nuevas patrullas de la Policía Municipal y de Vialidad tuvo un efecto negativo para la administración vargaslanderista. A como lo ven algunos, el alcalde Gerardo Vargas Landeros está dispuesto a pagar los costos con tal de “quedar bien con la cúpula morenista y presidencial”. El ruido que provocó “las patrullas del proselitismo político” no queda en eso, sino que pasa al terreno de la legalidad, lo que tampoco se cuidó. Los casos se están acumulando. Al tratamiento al problema de la basura se le suma este. Y el costo es mayor porque en las decisiones importantes y controvertibles está ausente una política de comunicación. Con los efectos políticos y legales encima está por verse qué decisión toma el alcalde de pintar todo el parte vehicular de las corporaciones del color de Morena o dar marcha atrás.

Impugnación. Los seguidores en Ahome de Verónica Montaño, excandidata a la presidencia estatal del Partido Acción Nacional, están echados para adelante tras la impugnación que interpuso esta de los resultados de las elecciones en el que ganó con poco más de 400 votos Roxana Rubio, hija del exalcalde de El Fuerte Eleazar Rubio. Dicen que Montaño los tiene informados de los pasos que está dando para anular las elecciones, como el recurso que interpuso ante la Comisión Organizadora para que siga su curso internamente y que muchos vislumbran que va a parar ante el Tribunal Electoral, que tendrá la última palabra. Esto porque Marko Cortés, presidente nacional del PAN, se lo adelantó a Verónica. Con eso le dio a entender que internamente su queja no va a prosperar pese a los señalamientos de interferencia de funcionarios estatales, pérdida de urnas y la irrupción de grupos armados en las casas de los operadores de Verónica. Qué fachada de dirigente.

Niveles. Dicen que el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, recibió la orden de acercarse a Aureliano Urias, delegado del Programa Bienestar en ese municipio y Choix. Se habla que la orden de parar los ataques hacia Urías la dio el gobernador Rubén Rocha Moya. Es cuestión de niveles. Y es que Aureliano Urías está en ese puesto por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí nomás.

Escándalo. Un grupo de personas, entre ellos tres niños, cayeron ayer a las aguas del río tras colapsar el puente colgante de La Galera, El Fuerte. Por fortuna, solo fue un susto. Sin embargo, el caso merece que se haga una investigación a fondo de las causas del desplome del puente colgante por la que pasan cientos de personas, sobre todo los fines de semana. Se supone que este puente debe de estar en perfectas condiciones para seguridad de los “turistas”.