El camino del Bodhisattva. El gesto de ayudar a los demás

Cuando haces lo correcto, obtienes la sensación de paz y serenidad. Hazlo una y otra vez. - Roy T. Bennett

El camino o trayecto del Bodhisattva lleva varias etapas y para lograrlo es importante conocer algunos términos propios del budismo.

Bodhisattva

Es alguien que promete aliviar el sufrimiento y traer bendiciones en todas las circunstancias. La palabra es un compuesto; Bodhi significa conocimiento y Sattva ser. Es decir, es una persona que tiene el conocimiento del ser.

Bodhicitta

La palabra es la combinación de las palabras sánscritas bodhi y citta. Bodhi significa despertar o iluminación, Citta puede traducirse como consciencia o espíritu. Es la conciencia de iluminación o espíritu de despertar. Aquel que obtiene la bodhicitta como motivación principal en todas sus actividades y hechos se llama bodhisttva.

El Bodhisattva busca generar la compasión con los demás, para hacerlo efectivo tiene que enfrentar y superar algunas situaciones, primero, encontrar su sufrimiento conocerlo y entenderlo, para después poder observar el sufrimiento de alguien más y tener la compasión por quererlo ayudar. Su motivación es la compasión o empatía, para lograrlo tiene que desarrollar un Bodhicitta.

El practicante budista toma el voto del Bodhisattva, motivado por una gran compasión y compromiso de generar Bodhicitta, un deseo espontáneo de alcanzar la budeidad (o última iluminación) en beneficio de todos los seres sensibles.

La mente iluminada puede ser una conciencia del espíritu que despierta para conocer el sufrimiento y querer ayudar a alguien más convirtiéndola en la primera bodhicitta que serán descritas por etapas:

Conocer nuestro sufrimiento

El Bodhisattva, que va en ese camino del conocimiento del ser, no busca viajar a la deriva sino encontrar lo que realmente está haciendo sentir el sufrimiento o perturbación.

Camino cuesta arriba

Es un camino cuesta arriba como todo en la vida, es decir, para alcanzar la cima, se tiene que tomar conciencia del sufrimiento, trabajarlo e ir hacia arriba mejorando día a día transformándose.

Desarrollar la mente iluminada

El Bodhisattva también sabe que hoy está bien, tal vez mañana no lo va satisfacer al ser algo momentáneo como sufrimiento o placer pero a veces se espera una recompensa a corto plazo; sin embargo quien tiene un camino que se compromete a desarrollar la mente iluminada del conocer el ser del Bodhisattva busca entender que la satisfacción del hoy no lo va satisfacer mañana pero tiene la oportunidad de crecer espiritualmente entendiendo el sufrimiento para desarrollar la primer mente del bodhicitta simple.

Todo puede superarse

El estar consciente de que existe la posibilidad de mejorar todos los días le permite saber que diariamente existe una oportunidad de superarse.

Desarrollar la compasión

Cuando se encuentra el motivo del sufrimiento, empieza a desarrollar la compasión por su propio sentir, al entenderlo busca ayudarse a liberarse, una vez superado empieza ayudar a los demás con compasión y empatía al no tener perturbaciones.

Paciencia y bondad

Al no existir perturbaciones, se omiten los pensamientos que generan sufrimiento, es cuando aparecen las virtudes de paciencia y bondad que permiten ser compasivos con los demás, desarrollando la empatía basada en la comprensión del sufrimiento.

Campo de méritos

El encontrar acciones virtuosas, las convierte en un campo de méritos al querer ayudar a los demás, para comprenderlo basta con analizar ¿Por qué se fabricó la taza de té? Su fabricación tiene como principal objetivo servir té y si no se utiliza no sirve de nada al no compartirla. Esa es la razón del campo de méritos, querer ayudar al otro compartiendo el té.

Conclusión

Aunque es un camino de autoconocimiento, implica tomar conciencia, comprender las emociones, aceptarlas y seguir adelante, entendiendo que todos sufrimos, empezando por nosotros. Al tomar conciencia de esto, permite llegar a tener la virtud de la bondad al comprender a otros y ayudarlos a liberar su sufrimiento a través de la empatía, poniendo en práctica la sabiduría tratando de ser mejores.

