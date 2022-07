El caso Azteca Lighting es más grave de lo que parece

Más grave de lo que parece. Los regidores y Observatorio Ciudadano se quedaron cortos. Conforme pasan los días, se va conociendo más del estercolero que existe en el contrato entre la administración municipal de Mazatlán y la empresa Azteca Lighting. No son los 400.8 millones de pesos que se denunciaron en un principio los que el alcalde Luis Guillermo Benítez contrató con esa empresa. Son, de acuerdo con nuevas informaciones, 530 millones los que fueron contratados sin ninguna licitación. La periodista Sheila Arias compartió el hallazgo en la Plataforma Nacional de Transparencia de cinco contratos que en los últimos dos años le han otorgado directamente a Azteca Lighting. Claro que el más jugoso es el último de las luminarias. “El Químico” encontró su mina de oro. Y hasta hoy, el gobernador Rubén Rocha Moya se ha enfocado más a investigar al empresario Alonso Puerto que a su “compañero” de partido (Morena), el alcalde de Mazatlán, que, sin duda, es parte importante del negocio. El precio, por lo menos cinco veces mayor al normal de cada lámpara, fue aceptado a pie juntillas por “El Químico”. Y es que este alcalde, contra viento y marea, logró sacar adelante el pago millonario de 142 millones del caso Nafta. Y ahora se lanzó al “premio mayor”. En una amplia investigación compartida por el compañero periodista Mario Martini se pone al escrutinio general al empresario Alonso Puerto y se da cuenta de la forma en que se han otorgado contratos millonarios a esa empresa. ¿Qué esperan para detener el saqueo de los dineros del municipio? Porque al paso que van, los dineros que requiere mejorar los servicios públicos, colonias populares y zona rural, seguirán faltando. Es cuestión de que se den una vuelta por las colonias y la zona rural para que se constate su abandono. Vaya, ni siquiera las “grandes” obras del gobernador, como son los pozos de captación de agua, se han dado en la zona rural de Mazatlán.

Lo sucedido ayer en el municipio de Concordia debería prender focos rojos en el estado. Policías municipales pararon labores. Acudieron al palacio municipal y depusieron sus armas. Se reunieron con el alcalde Raúl Díaz. Pero ni acuerdos ni compromisos se dieron. Díaz no puede decir que ignoraba el problema. Uno, ya es por segunda ocasión alcalde (la primera por el PRI y esta segunda por Morena), y en su campaña abordó el tema y se comprometió a resolverlo. Así como los policías de Concordia, cuya demanda es un incremento salarial, están muchos municipios. Ahora la chamba se les ha duplicado. Tienen que cuidar al ciudadano de paz y también a los delincuentes “porque son seres humanos”.

Tienen razón algunos priistas, la persecución enfermiza contra su líder nacional, Alejandro Moreno, no es contra él en lo particular, lleva la intención de acabar con ese partido. Una de las voces, Jorge Abel López Sánchez, demanda unidad de los priistas, porque no van contra Moreno, sino contra la existencia del PRI. Manuel Osuna, aspirante a la dirigencia estatal, también ayer lanzó el llamado de unidad de todos los priistas. Pareciera que la jugada de Morena y del presidente López Obrador ya la entendieron los priistas. Tarde, es cierto, pero tal vez puedan hacer algo para contrarrestar la arremetida presidencial contra todos ellos.