El caso del gobernador de Tamaulipas, ¿mensaje o distractor de AMLO?

¿Mensaje o distractor? No hay acción de gobierno en este momento que no esté ligada al proceso electoral. Y quien diga lo contrario, miente. El golpe mediático contra el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tiene sin duda varias connotaciones. Está claro que el presidente Andrés Manuel López Obrador no dudará en utilizar las instancias de gobierno para hacer ganar a su partido, Morena, en la elección del 6 junio. Y si es necesario judicializar el proceso desde hoy, ahí está el tema del gobernador de Tamaulipas. Un dato. García Cabeza de Vaca exhibió al Gobierno Federal cuando el primer gran “apagón” en el norte del país. Falsificaron documentos de Protección Civil. Y el gobernador los puso al descubierto. Esto montó en cólera a López Obrador. Esto exhibió a su ahora gran amigo, el expriista Manuel Bartlett, director de la CFE. Sí aquel artífice de la “caída del sistema” en la elección de 1988, cuando se evitó el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas. Lo que está pasando con el tema del gobernador de Tamaulipas en medio de este proceso electoral es también un mensaje de López Obrador para todos sus opositores. Influir temor, podría ser. El otro escenario es el que López Obrador pretende nuevamente distraer la atención de los mexicanos. No quiere está probado que se siga hablando de los casi 183 mil muertos que ha provocado la pandemia. Y tampoco se cuestione la evidente mala planeación de una campaña de vacunación plagada de errores. Cuando muchos mexicanos pensaban que utilizar al gobierno como instrumento para ganar campañas políticas ya se había superado. Hoy el país vive una de esas épocas y todavía peor que antes.



Dónde están los candidatos. Para la gubernatura, solo dos han definido claramente quiénes serán sus candidatos. Está la coalición “Va por Sinaloa”, integrada por el PRI, PAN y PRD que ya definió claramente a Mario Zamora como su candidato. Y está el Partido Movimiento Ciudadano, que ha ratificado a Sergio Torres como su candidato. Porque Morena, a pesar de haber designado como su precandidato a Rubén Rocha Moya, su postulación está en entredicho. Y no por lo que decimos nosotros. ¡No! Lo han dicho los propios morenistas, entre ellos el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, que sigue agotando todas las instancias en tribunales para anular la designación de Rocha Moya. Y están las versiones de una posible alianza con el Partido Sinaloense, pero condicionada a una “encuesta” en la que participaría Rocha Moya y Melesio Cuen. Y lo cierto, cierto, es que Cuen le lleva una enorme delantera. Cuen por su parte, quien se veía muy seguro como candidato del PAS. Con todo esto, también está en veremos. En Mazatlán, dos candidatos ya claros. Uno es Fernando Pucheta por “Va por Sinaloa”, y Martín Heredia, del MC. De Morena, del PAS y del resto de partidos, ni se sabe. Todavía no definen.

La memoria. El líder del PAS, Melesio Cuen, ya sabe, ha vivido en carne propia las supuestas encuestas que se realizan cuando se trata de definir candidato a gobernador. Hay que recordar que Cuen participó en aquella célebre encuesta del 2009, donde el PAN, PRD y Convergencia elegirían su candidato a gobernador. Competía Cuen contra Mario López Valdez y Alejandro Higuera. Tan estaban cargados los dados que todos sabían que Malova sería el candidato. Y que en su momento, Higuera declinó a favor de Malova. Y aun así Cuen se creyó que sería una encuesta democrática. ¿Hoy pensará lo mismo? Si Morena ya le cerró la puerta por todos los medios incluidos los tribunales al “Químico”, qué no harán con Melesio Cuen. Ya lo veremos.