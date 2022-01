El comportamiento de los contagios marcará si hay o no carnaval y maratón

audima

Carnaval y maratón, sin decisión. El gobernador Rubén Rocha Moya tiene claro el panorama. No es el momento de decidir si se autoriza la realización del Carnaval de Mazatlán. Y tampoco la celebración del Maratón de Culiacán. Este último programado para el 23 de enero. El Carnaval, para el 24 de febrero. Consultado ante la versión de que había declarado que tanto el Maratón de Culiacán como el Carnaval de Mazatlán van, el gobernador precisó que ni uno ni otro. Aún la decisión no está tomada. Y es que cada semana, la Secretaría de Salud rinde un informe sobre el comportamiento de la ola de contagios y se analizan fríamente los números. Está más que claro que en estos momentos, un evento masivo con la fuerza de contagio de estas variantes de Covid-19 no es lo recomendado. Por eso se están evaluando constantemente los escenarios. Rocha Moya ha declarado que no es partidario de un nuevo confinamiento, como sucedió en 2020, cuando la pandemia obligó a todos a permanecer en casa y las empresas cerraron. Hoy, el mismo Rocha Moya lo sabe, el escenario es diferente. Y la vacunación contra el coronavirus es fundamental. Y si bien es cierto que las personas se pueden contagiar aún estando vacunadas, los informes advierten que los porcentajes de letalidad no son como los que se registraron el 2020. El comportamiento de esta nueva ola de contagios que nos afecta a todos, es lo que marcará el retorno de los eventos masivos. Habrá que estar pendientes.

Posponen reinicio. Las clases presenciales en las escuelas de Sinaloa tendrán que esperar. En muchas de las escuelas se estaban preparando para iniciar el próximo lunes 17 de enero. Ya algunas habían notificado por escrito a los padres de familia los horarios en los que tendrían que presentarse los estudiantes. Incluso, las indicaciones de cómo tendrían que acudir. Incluyendo también la observación de que llevaran su refrigerio pues estarían cerradas las tienditas que operan al interior de las escuelas. Ayer, el gobernador Rubén Rocha Moya dio a conocer el acuerdo de posponer el regreso a clases presenciales y de inmediato las escuelas notificaron a los padres de familia sobre la cancelación del retorno presencial y anunciaron que cualquier nueva información sería comunicada inmediatamente en las paginas oficiales de las instituciones educativas. Es sin duda una buena decisión. Los contagios no ceden. Y están afectando por igual a niños, jóvenes y adultos. Y los niños que no han sido vacunados son los de mayor riesgo.

Tumba a varios la Moderna. No es uno, son varios los trabajadores de la educación que se reportaron con reacciones fuertes tras haber recibido la vacuna Moderna contra el Covid-19. Hay que decirlo, no es la generalidad, pero sí hay varios casos. Los reportes indican que la reacción incluía dolor de cabeza, dolor de cuerpo y hasta algo de temperatura. Muchos de ellos tuvieron que guardar cama al día siguiente de la vacuna. Lo que si es generalizado es el dolor del brazo, particularmente en la zona donde se aplicó la vacuna. Los doctores coinciden que esos síntomas son pasajeros y que durarían entre dos o tres días, sin consecuencias graves. Hay que recordar que el sector educativo recibió el año pasado la vacuna Cansino, de origen chino, con una efectividad del 68.83 por ciento 14 días después de la vacunación.

Reportan alza en tarifas de agua. Que se sepa oficialmente, no se ha anunciado la autorización para aumentar las tarifas por consumo de agua. Lo que es cierto es la queja general por el agua sucia que está llegando a las casas. Será cuestión de checar.