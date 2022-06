El cónclave morenista en cabildo

De alto nivel calificaron algunos el cónclave morenista en el cabildo, teniendo de anfitrión al alcalde Gerardo Vargas. Estuvo la alcaldesa de Tecámac, Estado de México, y presidenta de la Asociaciones de Autoridades Locales de México (alcaldes morenistas), Mariela Gutiérrez. La mayoría de alcaldes de Sinaloa estuvieron, pero no el de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Vargas salió de la reunión como coordinador de los alcaldes de la circunscripción 1 y la alcaldesa de Elota, Ana Karen Val, coordinadora de los alcaldes morenistas en Sinaloa.

El alcalde de Ahome Vargas Landeros está jugando con el scort en el caso de la nueva pensión vehicular solicitada por Humberto Gastélum, caso que se enredó por el apoyo confeso del regidor del Partido Sinaloense Carlos Roberto Valle Saracho. Y es que Vargas Landeros señaló que la decisión la tendrá el cabildo. Es correcto. Sin embargo, si los regidores se atienen a la opinión de los ahomenses es de que no pase porque ya hay sospechas de que se quiere hacer negocio al amparo del poder. El alcalde pasa que algún servidor público tenga a algún conocido o familiar que pretenda desarrollar un proyecto en el Ayuntamiento, pero en lo que no está de acuerdo es que haya preferencias o malos manejos. Esto es precisamente lo que para muchos está a la vista.

A varios funcionarios agarró en “curvas” el alcalde Vargas Landeros tras presidir el acto de reapertura de las oficinas de Relaciones Exteriores, con lo que ya se harán los trámites para los pasaportes. Es que el acto le sirvió para darse la vuelta por las oficinas del Ayuntamiento, llevándose la sorpresa de que trabajadores y titulares de las dependencias brillaban por su ausencia. No estaban trabajando y ya era para que estuvieran al “pie del cañón”. El alcalde les dejó recado a los titulares de las dependencias que se reportaran con él cuando llegaran. Ya no se supo si le hablaron o no y a qué horas.

Muchos creían que el líder de los indígenas en el norte de Sinaloa, Librado Bacasegua, iba a dar la noticia esperada: la fecha de la realización de la consulta indígena sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo. Pero no. No la tiene. Solo atinó a decir que está cerca. Repitió lo mismo, pero llamó la atención a algunos que dijera que la consulta indígena se va a realizar, pero no va a haber votación. ¿Entonces? Según él, que a los indígenas solo se les va a consultar de por qué están de acuerdo y el porqué no. Con esto solo crea más confusión. Eso sí, Bacasegua volvió a pedirle a los “blancos” que no se metan porque la consulta es solo para los indígenas. Va directa para los líderes del grupo Aquí No: Gerardo Peña, Armando Pinzón y otros.

VAN A SALIR CHISPAS hoy en la Unión de Trabajadores del Volante en el Norte de Sinaloa porque habrá la elección para el nuevo dirigente. No hay de dos sopas: la reelección de Rigoberto Rodríguez o de Francisco Javier Arauz. Esto después de acusaciones mutuas de corrupción que llegan al escándalo por el tráfico de permisos. Dicen que por eso quieren, unos y otros, tener el liderazgo.