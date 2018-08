El conflicto latente

El secretario estatal de Pesca, Sergio Torres, tiene ante sí un reto inminente: los conflictos pesqueros latentes se están agravando en la entidad ante la urgencia de una atención integral, y esto podría detonar en movimientos de protestas de niveles nacionales:

Hoy, varias organizaciones volverán a manifestarse frente a la Comisión Nacional de Pesca en demanda de la liberación de recursos para proyectos productivos.

No es la primera ocasión. Con este ya serían tres los plantones que realizan en las oficinas centrales de la Conapesca, y la advertencia es que las acciones se irán radicalizando si no obtienen una respuesta inmediata a sus demandas. También desde Sinaloa se está fraguando un movimiento nacional para exigir que el Mar de Cortés no sea vedado a la actividad pesquera sin un programa que dé alternativas de trabajo y atención a las necesidades del sector pesquero.

En Mazatlán ya se presentó ante la sede regional de la Semarnat la primera manifestación de protesta y los inconformes, entre los que se encuentran industriales de esta actividad demandan una reunión inmediata con Rafael Pacchiano Alemán, titular de la Semarnat. La zozobra está orillando al sector pesquero a la desesperación, pues no existe un flujo informativo de las implicaciones que tiene el proyecto de reserva impulsado por la Secretaría del Medio Ambiente.

En medio de todo esto, está por empezar el periodo más conflictivo de la preservación de la pesca, cuando los grupos de furtivos empiezan a invadir las zonas de reproducción para saquear el producto. Todo esto hace un caldo de cultivo para que estallen los conflictos entre los pescadores de Sinaloa, en medio de los cuales quedaría inmersa la Secretaría Estatal de Pesca.

La pregunta es si Sergio Torres tiene un plan de acción o se mantendrá al margen como simple gestor.