El conflicto que llevó a la ingobernabilidad aún sigue vivo en tribunales

Conflicto alcalde-regidores sigue vivo. Quienes pensaban que el pleito entre regidores y el alcalde Luis Guillermo Benítez había terminado, se equivocaron. El problema de la ingobernabilidad que por 24 días se vivió en Mazatlán, aparentemente quedó solucionado cuando los regidores cedieron ante “El Químico”, quien propuso a quienes él quiso para secretario del Ayuntamiento, tesorero y oficial mayor. Pero el conflicto sigue vivito y coleando en los tribunales. Siete regidores demandaron al titular del Órgano de Control Interno del municipio, Alfredo Padilla. Y se lo acaban de notificar. Claro está que Padilla ha respondido ante las instancias que corresponden y segura está que los Tribunales habrán de darle la razón. Otro de los que mantiene demandado a Padilla es Rafael Mendoza, a quien junto con Felipe Parada y Guillermo López, ocho regidores los nombraron secretario del Ayuntamiento, tesorero y oficial mayor respectivamente. Por su parte, el alcalde Luis Guillermo Benítez tiene demandados a seis regidores. Y que se sepa, ninguna de las partes ha retirado las demandas. Uno de los documentos suscritos por el titular del Órgano de Control Interno, Alfredo Padilla, fue el que dio la pauta para determinar que los regidores no habían respetado el reglamento municipal y en forma ilegal convocaron a una sesión y propusieron a los funcionarios. La ley es clara. El alcalde propone y los regidores votan.

Tres años… Y contando. El presidente López Obrador seguro no está satisfecho. Él dijo que, sin seguridad, no habría cuarta transformación. Y pues el tema de la inseguridad cuando López Obrador asumió la presidencia y a tres años de distancia sigue siendo uno de los tres principales problemas en el país. Las comparaciones, aunque odiosas, en ocasiones son necesarias. En los últimos tres años del anterior presidente, Peña Nieto, se registraron menos asesinatos que en ese mismo periodo que encabeza hoy López Obrador. Esa es una realidad. Que aumentó el salario mínimo. Qué bueno. Pero los incrementos en los alimentos de primera necesidad han pulverizado ese aumento. La militarización del país es clara, hasta un ciego lo ve. Pero López Obrador lo niega. Y no se sabe por qué. La Guardia Nacional es de militares, operada y dirigida por ellos. Los militares ahora la hacen de constructores y son quienes controlan las aduanas, los accesos al país. Nunca como hoy, el Ejército tiene tanta injerencia en asuntos que antes eran competencia de civiles. Un mal manejo de la pandemia que ha provocado hasta hoy casi 500 mil mexicanos muertos. La utilización política del programa de vacunación contra el Covid-19. Son puntos negros. Pero hay cosas positivas, como es la contención de la inflación y que el sistema financiero del país no esté por el momento en crisis.

Los primeros 30 días de Rocha. El gobernador Rubén Rocha Moya, apenas con un mes en el cargo, ha tenido que enfrentar un desgaste inusual. Pero el poco tiempo que lleva como gobernador no permite calificar la conducción del estado y mucho menos lo que será su administración. Lo que es una realidad es que en lo político se ha mostrado fallas. Ahí está el caso de Mazatlán, que perdió 24 días por estar en la ingobernabilidad. La dureza de Rocha Moya hacia su aliado Melesio Cuen, líder del PAS, fue contundente: “Yo no negocio con mis subordinados”, en clara referencia a Cuen, que tuvo que aguantar el golpe. En estos 30 días, Rocha Moya ha recorrido algunos municipios para dar el banderazo de arranque de la construcción de pozos de captación de agua. Esto es una muestra de lo que viene en estos seis años. Obras de ese tipo. Rocha Moya queda a deber. Pero aún es prematuro calificarlo.