El contraataque de Cuén

El líder del PAS, Héctor Melesio Cuen, se había mantenido calmado ante los ataques que estaba recibiendo a partir de que se alió con Morena y con Rubén Rocha, pero ayer le colmaron la paciencia y lanzó un fuerte contraataque a sus detractores, e incluso los calificó de corruptos y delincuentes.

Que la UAS se respeta, que no se metan con la universidad, les dijo en pocas palabras. “No se vale blasfemar contra ella, los de enfrente andan desesperados porque ven que la aceptación de los ciudadanos no les favorece”. La Universidad Autónoma de Sinaloa no merece estar en boca de personas que han sido señaladas de corruptas y delincuentes en el pasado y piensan que todos son iguales.

Aclara que por el bien de todos debemos evitar señalarla porque es la institución superior de mayor prestigio en el estado y, además, ha sido la más auditada por la ASF y nunca le han demostrado ningún desvío de recursos. Recuerda que él y Rubén Rocha, ambos exrectores de la UAS, elevaron la calidad educativa de la universidad, que ha recibido reconocimientos internacionales y cuenta con ultracongeladores donde se guardan las vacunas contra el Covid-19.

Que se dejen de grillas baratas y hagan campañas limpias, que él en lo personal tiene más de 10 años que no cobra en la universidad, que tiene un prestigio que le ha costado obtenerlo. El reto ya está lanzado. Falta ver la respuesta de priistas, panistas y perredistas que se sienten agraviados por la alianza Cuen-Rocha o PAS-Morena.

Popurrí. Trasciende que en el cuarto de guerra de Marco Antonio Osuna están dedicados de lleno a armar la estructura con la que lanzarán la campaña electoral a partir del 4 de abril; que se atienen a sus propias fuerzas y no les quita el sueño la amenaza del panista Ariel Aguilar de que se lanzará solo como candidato por el PAN a la alcaldía y romperá la alianza opositora.

Si recapacita, bienvenido, y si no como está enfrentando a la dirigencia de su propio partido que dirige en Sinaloa Juan Carlos Estrada, ya no aceptó a registrarse como aspirante a una diputación local; ahora, si se queda fuera corre el riesgo de no alcanzar ni siquiera una regiduría. Por lo pronto, los priistas hacen rounds de sombra en espera de que surjan los candidatos de los demás partidos.

LOS RELEVOS. Entran en función los relevistas. Ayer, en sesión extraordinaria de Cabildo se concedieron permisos a los regidores Raymundo Simons, precandidato a alcalde por el PT; Ramón López Félix, aspirante de Morena, y a Gerardo Amado Álvarez. Entran en su lugar Marcos Jiménez, Leobardo Rubio y Fortunato Gastélum.

En Culiacán el que se despidió, y dice que no regresará al Congreso porque ganará la alcaldía de Culiacán, es el diputado cenecista Faustino Hernández. Antes votó a favor de la municipalización de Eldorado y lanzó un discurso para congraciarse con sus habitantes. En el ámbito federal los que se sacaron la lotería son Raúl Elenes y Heriberto Galindo, que entran al Senado en relevo de Rubén Rocha y Mario Zamora.

