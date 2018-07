El control de los gobernadores

Me corrigen: que la culpa es por mi incapacidad para interpretar correctamente sus cosas. ¡Ah Shingao! Florestán.

La gran diferencia de Andrés Manuel López Obrador con los demás políticos mexicanos es su visión y el tiempo que tuvo para madurar su proyecto de gobierno.



En el correr de los años, más de 18, y el fragor de tres campañas presidenciales, fue construyendo no solo su perfil, sino un programa de gobierno partiendo de una presidencia fuerte, un régimen austero con programas sociales robustos.



Sin haber hablado con él hace un año, puedo decir que nunca soñó ganar como lo hizo: con más del 53 por ciento de los sufragios, treinta millones de votos, mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados y en 18 congresos locales y cinco de las nueve entidades en juego, escenario que lo convierte en el Presidente de la República más fuerte desde los años setenta.



El tiempo, porque no es una ocurrencia reciente, es una estrategia larga y pacientemente pensada, le permitió diseñar un esquema de control para que los gobernadores de oposición no se le fueran a declarar repúblicas independientes, como los priistas en tiempos de Vicente Fox: el coordinador estatal, que suplirá a los delegados federales que existieron siempre por parte de cada dependencia de los gabinetes legal y ampliado, y que eran entre contrapeso y cómplices de los gobernadores.



Ahora, con él, esos coordinadores estatales serán esenciales para controlar política y financieramente a los gobernadores y a la vez empezar a construir desde el uno de diciembre las candidaturas de Morena a los gobiernos estatales.



Estamos ante una estrategia fundamental sobre lo que esta semana el expresidente converso del PAN, Germán Martínez, a quien aprecio desde hace muchos años, escribió que por medio de los coordinadores estatales (López Obrador) busca reconstruir una Presidencia fuerte.



1. EQUIPO.- La ministra de Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, llega a México el jueves acompañada de los ministro de Finanzas y de Comercio Internacional. Tendrán una reunión con el presidente Peña Nieto, Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo. Aparte, con Andrés Manuel López Obrador y su equipo, encuentro espejo del que tuvo con el equipo enviado por Trump;



2. ACCIDENTE.- La Sedena canceló su tradicional festival aéreo anual, el próximo jueves en la base de Santa Lucía, por el accidente, informó, del avión de adiestramiento esta semana en Oaxaca; y



3. FIDEICOMISO.- Andrés Manuel López Obrador respondió como en otros tiempos a la sanción del INE a Morena por 197 millones de pesos por el fraudulento manejo del fideicomiso de ayuda a los damnificados del temblor del 19-S. Desde La Chingada, en Palenque, donde descansará hasta hoy, respondió vía Twitter que eso una vil venganza, que buscan enlodar una acción humanitaria y que se irá a los tribunales. El consejero Ciro Murayama, presidente de la comisión de fiscalización del INE, celebró su decisión de acudir a las vías legales: el tribunal. Pero el tono, el tonito…



