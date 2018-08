El control del Congreso

Después de una soporífera calma, ahora existe agitación política en el Congreso de Sinaloa. La razón es obvia: se ha iniciado una inútil lucha por el control del Poder Legislativo. Tal parece que el resultado de la pasada elección no fue suficiente para dejar claro que ya hay una nueva mayoría. Pero hay quienes aún no comprenden esta nueva realidad.Los diputados del PRI impulsan dos iniciativas que están suscitado controversia. La primera consiste en otorgar independencia a la Auditoría Superior del Estado y para atribuciones a la Comisión de Fiscalización. La segunda busca modificar la Ley Orgánica del Congreso para crear un Comité de Administración y restar fuerza a la Junta de Coordinación Política.En la legislatura que está por concluir, el PRI y sus aliados tienen holgada mayoría. Las reformas que hoy impulsan son para tratar de ganar posiciones en la siguiente legislatura que se instalará a partir del primero de octubre. Buscan protegerse, porque a partir de entonces serán minoría.La próxima legislatura se integrará de la siguiente manera: Morena tendrá 17 diputados locales, el PRI 8, el PT 5, el PES 5, el PAS 2, el PAN 2 y el PRD 1. Significa entonces que Morena será el partido mayoritario, y el PRI el segundo partido en el Congreso. Por eso quieren asegurarse beneficios desde ahora.La Ley Orgánica establece que el grupo mayoritario en el Congreso preside la Junta de Coordinación Política, y la segunda fuerza dirige la Mesa Directiva. El PRI, seguro de ser la segunda fuerza, quiere más atribuciones para la Mesa Directiva a través de la creación de un Comité de Administración.Sin embargo, una cosa son los partidos y las coaliciones electorales, y otra cosa muy diferente son los grupos parlamentarios en el Congreso. El grupo parlamentario de Morena tendría 17 diputados, y sería la primera fuerza. Pero la segunda fuerza no sería el grupo del PRI, sino el conformado por el PT y PES.Al perder su registro como partido, el PES no puede formar grupo parlamentario, entonces sus diputados se unirían al grupo del PT, integrando así un grupo de 10 diputados. El grupo del PRI se desplazaría el tercer sitio, pues solo tiene 8. De ahí lo inútil de la jugada del tricolor.De esta manera, los controles político y administrativo del Congreso lo tendrían los dos grupos parlamentarios integrados por Morena y PT-PES. Entre ellos se asignarían la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva y las comisiones más importantes en el Congreso. El PRI aún no acepta que, en esta ocasión, el ganador se lo llevó todo.En vez de disputar el control del Congreso, los legisladores deberían diseñar soluciones a problemas tan importantes como la desigualdad social, la pobreza, la baja calidad de vida y la falta de crecimiento económico regional. Pero nada han planteado hasta ahora. Tampoco han definido cuál será la nueva relación entre el Congreso y la sociedad sinaloense.