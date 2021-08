El costo de la salud mental

En la última semana trascendieron de manera significativa las declaraciones de destacadas figuras del deporte internacional sobre las condiciones de salud mental que han enfrentado durante su carrera. Ello ha generado que el debate sobre la importancia del cuidado de la salud mental de nueva cuenta tenga visibilidad, especialmente entre los más jóvenes.

Es importante mencionar que a nivel mundial los trastornos mentales no son exclusivos de los atletas de alto rendimiento y son más comunes de lo que se piensa.

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente 1 de cada 5 personas en el mundo sufre una enfermedad mental, siendo la ansiedad y la depresión las condiciones más comunes. El 50%de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 15 años y el 75% antes de los 18.

Por otra parte, aproximadamente800 mil personas se quitan la vida al año. El suicidio es la segunda causa principal de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. En 2019, el 5% de todos los suicidios a nivel mundial ocurrieron en Corea del Sur, país con la tasa más alta entre los países desarrollados: 20 personas por cada 100 mil habitantes.

Diversos estudios concluyen que los trastornos mentales son causados principalmente por momentos de crisis derivados de la incapacidad para lidiar con eventos traumáticos, problemas financieros y laborales,enfermedades crónicas y la discriminación racial o sexual.

En materia financiera, el Banco Mundial (BM) afirma que las enfermedades mentales impactan directamente en la economía de un país, toda vez que éstas causan una disminución en la productividad laboral del individuo y, por ende, de las ganancias de las empresas. La Lancet Commission estima que, de no destinarse los recursos suficientes a programas de prevención y atención de trastornos mentales, para 2030 la economía del mundo perderá más de $16 billones de dólares. Es decir, mentes sanas es igual a finanzas sanas.

Sin acciones concretas por parte de los gobiernos, empresas y la sociedad misma, esas cifras aumentarán dramáticamente en los años por venir. Para revertir dicha tendencia considero que es necesario emprender tres acciones principales:

1. Concientizar acerca de los trastornos mentales.Retomando el caso de Corea del Sur, a pesar de la cantidad alarmante de suicidios que ocurren al año, el 78% de los coreanos consideran que la depresión y la ansiedad son sinónimo de debilidad, por lo que se evita recibir ayuda de un profesional. El resto de la población mundial no está exenta de esa percepción. México se encuentra en el tercer lugar a nivel mundial en el índice de discriminación hacia personas con condiciones mentales, por lo que es urgente emprender campañas de concientización, prevención y atención de dichos padecimientos para eliminar el estigma que existe hacia ellos.

2. Fortalecimiento de los programas de prevención y atención. Según el Foro Económico Mundial, por cada dólar que un gobierno invierte en la salud mental de sus habitantes, se estima que se generan cuatro dólares más en ganancias. No obstante, el gasto promedio mundial destinado a programas gubernamentales para la prevención de trastornos mentales no supera el 1% delos presupuestosde salud, lo que extiende el sufrimiento de quienes los padecen.

3. Voluntad política. Destinar e incrementar el presupuesto para los programas de salud mental y concientizar por medio de la educación son fundamentales. Desgraciadamente, la realidad es queel tema de la salud mental no es rentable en una elección o para los gobernantes en turno, como lo son la pobreza y la inseguridad, a pesar de que muchos, si no es que la mayoría de los problemas sociales actuales tienen su origen en la salud mental. Por ello, esmomentode hacer este asunto una prioridad a nivel nacional y global, no sólo por conveniencia económica, sino para mejorar la sociedad, pero sobre todo por humanidad.

