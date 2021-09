El cronista de El Fuerte pone en vergüenza a las autoridades sinaloenses

¡Plop! Tamaña sorpresa causó el mensaje que mandó el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, al decir que nadie puede utilizar las siglas del PRI para negociar posiciones, que no van a permitir las intenciones del gobierno de Morena para dividir ni a la coalición #VaPorMéxico ni al PRI. Y todavía más: que cualquier invitación a los gobernadores, por un partido distinto, se asume a título personal y debe someterse a consideración del Consejo Político Nacional para decidir si se aprueba o no. En caso de que el CEN no apruebe la licencia y el cuadro partidista decida aceptar el encargo, implicaría la pérdida de militancia conforme a los estatutos del partido. Es decir, que va pa’ fuera. ¿A quién se lo mandó decir? Qué delicados.

Qué diferencia. Contrario a lo que dice su dirigente nacional, César Emiliano Gerardo Lugo, presidente del PRI en Ahome, en cuanto el presidente hizo el anuncio que mandaría al gobernador Quirino Ordaz como embajador de España, dijo que nadie se asustara, que no es la primera vez que un personaje político se desempeña en un gobierno que no corresponde a su color. Para ejemplo, mencionó a José Antonio Meade, quien trabajó en el gobierno panista de Felipe Calderón y luego lo hizo con Enrique Peña Nieto. Es más, dijo que tampoco Sinaloa ha cantado mal las rancheras: el gobernador electo Rubén Rocha Moya fue coordinador de asesores del priista Jesús Aguilar Padilla y también coordinador de asesores del gobernador Quirino Ordaz. ¿Ahora que Alito dijo lo que dijo, el líder ahomense opinará lo mismo?

Invitado incómodo. Si hubieran sabido no lo invitan, dicen que cuchicheaban algunos invitados al homenaje de la conmemoración del 174 aniversario del sacrificio de los Niños Héroes, en la Plaza de Armas, frente al Palacio Municipal de El Fuerte. Y es que dolió cuando el cronista Ernesto Parra, al participar, dijo que las autoridades tienen obligaciones básicas con el pueblo, que es brindar servicios públicos de calidad, pero no cumplen. El cronista fortense dijo que las autoridades tienen obligaciones básicas con el pueblo, que es brindar servicios públicos de calidad. “No es posible que desatendamos estos servicios y mucho menos en estas circunstancias. Qué necesidad hay de que el pueblo venga a a gritarle a las autoridades, que ellos los eligieron y les dieron su voto de confianza para que resolvieran estos problemas y sin embargo no lo hacen”. Por ello pidió desde la tribuna que se nombrara una comisión para que los manifestantes pudieran ser escuchados y buscar la mejor solución. Los habitantes de Capomos habían tomado las oficinas de Ingresos a ver si así los escuchaban en su petición de pedir agua para su comunidad. Ahí estaba la alcaldesa Nubia Ramos. Le hicieron caso. Los manifestantes se retiraron con la promesa de solución.

Protesta. Armadores, pescadores y distribuidores de diesel se manifestaron en contra de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo. No están de acuerdo en que les quieran cobrar el 5 por ciento de las facturas de venta a los distribuidores de combustible que suministran el producto a las embarcaciones en el muelle. Consideran un abuso, pues. Ayer, Carlos Sotelo, presidente de la Unión de Cooperativas Pesqueras de Topolobampo, aseguró que esta situación recaerá sobre los armadores y pescadores, pues fueron seis meses de veda y precisamente lo hacen ahora que está por levantarse la veda del camarón para iniciar las capturas. Incluso dijo que está en riesgo que las embarcaciones mayores no salgan el próximo 21 de septiembre por la falta de combustible. Si necesitan 30 mil litros de diesel para hacer una pesca de 24 días, serían 30 mil pesos por barco lo que quiere la API y estarían dando un millón 800 mil pesos entre unas 60 embarcaciones. Incluso César Rubén Soto Ortega, gerente de Petro Pacific Los Mochis, mencionó que la API les está solicitando el pago retroactivo de todas las entregas que se hicieron de agosto hacia atrás. ¿A qué le tiran pues?