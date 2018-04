El debate más seguido de la historia

Podemos decir que el primer debate presidencial que el domingo se desarrolló fue uno de los más vistos de la historia. Nos referimos, a nivel de espectadores en línea. Las cuentas de Facebook y Youtube del Instituto Nacional Electoral (INE) alcanzaron buenos números, quizá jamás vistos. Facebook llegó a las 169 mil 500 espectadores en la transmisión en vivo, mientras que YouTube logró acaparar la atención de 163 mil 200 personas al mismo tiempo. Entre los dos fueron más de 330 mil personas en línea en un mismo momento. Esta cifra la alcanzó unos 20 minutos después de finalizar. En este año, con un mayor desarrollo de la tecnología al de hace 6 años, se hizo notar gracias a la penetración de los dispositivos móviles y de la internet. Quedó muy claro que los cibernautas gastaron más tiempo en las redes y menos en las televisiones para escuchar las propuestas que hicieron José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, el Bronco y Margarita Zavala.Claro eso no significa que los ciudadanos estén del todo interesados en los actos de política y elecciones. Habremos de tomar que las últimas cifras oficiales hablan de que hay 71 millones de cibernautas conectados en México.Contra WhatsApp. Google se metió a la carrera ya tarde, por supuesto, de la mensajería instantánea. Y decimos que ya tarde porque la aplicación, propiedad de Facebook, tiene mucho camino recorrido y a la fecha nadie la ha podido hacer sombra. Ni Telegram, iMessage o WeChat. Son años de ideas de los programadores responsables de esta mensajería que nació en 2009 como una agenda inteligente. Resulta que a esta carrera ahora se quiere meter el motor de búsqueda más famoso del mundo con la plataforma de nombre Chat. ¿Y cómo lo quiere hacer? Resulta que va experimentar lo que le queda: hacer alianza directamente con las telefónicas. Aunque no se ha explicado bien, entendemos que sacará su propia aplicación precargada con las versiones de Android. Un programa nativo del sistema. Se basará en el estándar RCS para que Chat, una especie de evolución del SMS.Lo que Google quiere es formar una alianza donde enviar un mensaje desde esta plataforma sea completamente gratuito. Y para eso quiere también hacerlo atractivo. Generar imágenes virtuales, emoticones, sticker, saber si la otra persona ya ha leído el mensaje o si esta está escribiendo y cuanta cosa más. Aunque no dudados de la capacidad de los programadores de la compañía, sí podemos decir que tal cual se pinta está destinado al fracaso directo. Ganar una carrera bien empezada y dominada, no es fácil. Si Google querrá estar en las miradas con Chat tendrá que realmente sorprender al usuario. Parece que por donde quiere llegar Google es mediante el no uso de datos de internet para chatear, quizá lo que podría destacar, sin embargo, no será necesario. Hasta la próxima columna. ¡Nos vemos en un clic!