El debut de Inzunza en la Semanera

En ausencia del gobernador Rubén Rocha, el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, debutó ayer en la conferencia de prensa la “Semanera” y demostró que “no es una perita en dulce”, ya que clavó varias banderillas a exfuncionarios y a actuales funcionarios del gobierno estatal.

En primer lugar, a petición de los reporteros, abordó el tema de la posible suspensión de los festejos del carnaval no nada más en Mazatlán, sino en todas las ciudades donde se acostumbra celebrar, y aclaró que ahora no se permitirá al alcalde Guillermo “Químico” Benítez que se salga con la suya, como sucedió con el megafestejo que organizó para recibir el 2022, ya que son el gobierno estatal y la Secretaría de Salud las que tienen facultades para permitir o cancelar este tipo de eventos. Los ayuntamientos no cuentan.

Aquí, además de “El Químico”, la puya va también para el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen, que no ejerció su autoridad.

Enseguida “ventaneó” al gobierno del exgobernador Quirino Ordaz Coppel, que tenía 44 espías u “orejas”, adscritos a la Secretaría de Gobernación, que se dedicaban a espiar, posiblemente a personajes de la vida política y a críticos del sistema. Ya fueron despedidos y asegura que no se gastará ni un solo centavo en este renglón, porque durante el gobierno de Rubén Rocha no se espiará ni intimidará a nadie.

En el pasado, en Sinaloa se han suscitado escandalosos casos de espionaje político y los momentos más álgidos se vivieron a fines del sexenio del exgobernador Jesús Aguilar Padilla, concretamente en la contienda entre el exgobernador Mario López y Jesús Vizcarra, en que salieron a relucir grabaciones de conversaciones del mismo Aguilar y al exsecretario de Gobierno Rafael Oceguera.

También Mario Zamora y su esposa, Wendy, fueron víctimas de este “balconeo”, lo que indica que el espionaje se daba a los más altos niveles y con goce pleno de impunidad. El tercero en ser señalado por Inzunza Cázarez es el exfiscal general Juan José Ríos Estavillo, de quien dijo que no acudía a las reuniones de seguridad pública y en cambio la actual fiscal, Sara Bruna Quiñónez, sí asistirá, con lo que habrá más coordinación.

Popurrí. En cuanto se recuperó del contagio de covid, el alcalde Gerardo Vargas inició una gira de supervisión de obras, en especial en la planta potabilizadora, donde se sorprendió y molestó por las toneladas y toneladas de lodo, “cochinero” que están sacando del estanque de almacenamiento de agua. “Si así están las plantas de Los Mochis, cómo estarán las del medio rural”, dijo. Ofrece que se recuperará el servicio de calidad que merecen los ahomenses.

Dice que no culpa nadie, pero que es imperdonable este tipo de abandonos del agua que consumimos todos. Por estos trabajos habrá bajas presiones hasta el 30 de enero.

SÍNDICOS. “En caliente”, para qué esperar más tiempo, ayer inició la entrega de solicitudes para los aspirantes a síndicos. Tendrán 10 días para recabar las 300 firmas que exige la convocatoria, luego otros 10 días para hacer campañas, y los plebiscitos para la elección se efectuarán el 6 de febrero.

