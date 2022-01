El dengue azota en Sinaloa y agrava los riesgos de salud con el Covid-19

audima

Covid y dengue. La amenaza de salud en Sinaloa se complicó. Los contagios por Covid siguen al alza y ahora Sinaloa está colocada entre los primeros estados del país con mayor número de casos de dengue. Así o más complicado el panorama. En el caso del Covid-19, ayer Sinaloa reportó 183 nuevos contagios. Por lo que se refiere al dengue, el propio gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que se han registrado 4 mil 518 casos. Y si bien mil 017 de esos casos de dengue no están calificados como graves, hay reconocidos 512 que sí lo son. El dengue ya ha cobrado en Sinaloa 11 muertes. Lo delicado de esta dupla de contagios que azota Sinaloa es que el tratamiento para cada una de ellas se contrapone uno del otro. Y en caso de que los dos contagios ataquen al mismo tiempo, pudieran ser altamente letales. Las autoridades de salud lo saben. Tal vez por ello se han intensificado las acciones de combate contra el mosquito transmisor del dengue. Contra el Covid-19, la acción es incrementar la campaña de vacunación para contrarrestarlo. Las autoridades de salud consideran que las personas vacunadas que han resultado afectadas por coronavirus tienen mayores posibilidades de librarla bien en comparación de aquellas que no han querido vacunarse.

López Obrador, con Covid. Le fallaron las estampitas. El billete de dos dólares. El detente y se vino abajo aquella expresión que el presidente lanzó de que “solo a los deshonestos y corruptos” les daba Covid-19. López Obrador dio a conocer ayer que dio positivo al coronaviurs. Y que a pesar de no tener síntomas graves, se aislaría. Eso no impidió que ayer mismo encabezara su tradicional “mañanera”, en la que no utilizó en ningún momento el cubrebocas.

Por cierto. La gira que se tenía prevista a Sinaloa para este fin de semana se canceló. Ya se había anunciado que López Obrador estaría el viernes en Nayarit, el sábado en Sinaloa, particularmente en Mazatlán, para supervisar las dos presas del sur, y después se iría a Tabasco. ¿Cuál de ellas le pesará más haber cancelado?

Nos inundan los contagios. No hay una sola familia que no sepa de la ola de contagios que se está viviendo en estos momentos. No hay familia que no tenga o haya tenido a un familiar contagiado. Hoy destacan los contagios en el gobierno, pero la población está en iguales y peores circunstancias. Ahí está el caso del secretario particular del gobernador, el exalcalde Alejandro Higuera. El desde el sábado se le vio y escuchó mal. Aun así participó en el encuentro que encabezó el gobernador con los integrantes del grupo político de Fernando Pucheta. Se reportan a por lo menos ocho trabajadores de Recaudación de Rentas contagiados. Por lo menos cinco diputados locales. Hay un reporte que da cuenta de muchos contagios entre trabajadores portuarios. Los estragos de los excesos cometidos en las fiestas decembrinas aquí están presentes. Claro está, incluida principalmente la megafiesta que organizó el alcalde Luis Guillermo Benítez.

Sin definir. La cancelación o realización del carnaval de Mazatlán aún está siendo revisada por las autoridades. Claro que hay quienes pujan porque se realice. Ellos son los que económicamente se benefician de ese evento. Pero muchos ciudadanos no están de acuerdo en que se ponga en riesgo la salud de las personas. El alcalde al menos cambió un poco su opinión al decir que pudiera ser pospuesto. Alguien debe entrar en razón. Los riesgos para la salud de la población son muy altos.