El derecho a la educación superior obligatoria y gratuita en México

¿En qué medida la nueva Ley General de Educación Superior, representa un avance en el acceso al derecho a la educación superior? En agosto de 2020, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alertaba que las decisiones que tomarán los diferentes gobiernos, tendrían un “efecto duradero para millones de niños y jóvenes”, así como un fuerte impacto en las perspectivas de desarrollo de sus países, por los siguientes decenios de años. La pandemia del COVID-19 afectó a más de “1,500 millones de estudiantes en el mundo” incrementando las desigualdades en el ámbito de la educación en todas sus vertientes(https://news.un.org/es/story/2020/08/1478302).

En México, de los 33.6 millones de niñas, niños y jóvenes (de entre 3 y 29 años), que estuvieron inscritos en el ciclo escolar 2019-2020, no lo concluyeron 740 mil (2.2%), por alguna razón asociada al COVID, o por falta de dinero o recursos, de acuerdo con los “Resultados de la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020” del INEGI, publicados el 23 de marzo de 2021.

El impacto económico de la crisis sanitaria, aumento para el siguiente ciclo escolar2020-2021 (que es el que estamos viviendo). De acuerdo con la misma Encuesta ECOVID-ED, se advierte que 2.3 millones de personas entre 3 y 29 años, no se inscribieron en el ciclo escolar vigente, por motivos asociados directamente a la pandemia por la COVID-19; mientras que 2.9 millones, no lo hicieron por falta de dinero o recursos.

En el nivel de educación superior, el número de personas que no concluyó el ciclo escolar 2019-2020, en un 44% fue por motivos asociados al COVID-19 (porque perdió contacto con sus maestros o no pudo enviar las tareas; o porque alguien de su familia perdió trabajo y tuvieron menos ingresos, o carecía de equipo o internet, entre otros); mientras que el 8% fue por falta de recursos; y el 17% por que tenía que trabajar.

Frente a este grave problema social, ¿qué acciones se están tomando para ayudar a nuestras juventudes para que tengan una profesión, un mejor futuro?, ¿qué medidas se están asumiendopara incrementar la cobertura de educación superior, mejorar la distribución territorial y la diversidad de la oferta educativa?

Una de las virtudes de la recién expedida Ley General de Educación Superior (LGES), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2021, es que no evade dos responsabilidades fundamentales del Estado frente al derecho a la educación superior: su “obligatoriedad” y “gratuidad”. Tradicionalmente, en México, la educación obligatoria y gratuita llegaba hasta el nivel básico (que comprende la educación preescolar, primaria y secundaria) y la educación media superior (preparatoria).Ahora, este derecho a la educación, también comprende el derecho a la educación superior, como lo establece el artículo 3º Constitucional, reformado en el año 2019.

Sin embargo, el problema de la gratuidad no es sencillo. Actualmente, tenemos muchas instituciones públicas de educación superior, pero que no son gratuitas, lo que impide que millones de jóvenes continúen sus estudios profesionales; pero, por otro lado, se debe reconocer que estas instituciones educativas no son gratuitas porque no reciben un presupuesto suficiente, por loque requieren de esos cobros para seguir trabajando de forma óptima.

Ante esta disyuntiva, el punto clave de la “obligatoriedad” y “gratuidad” en la educación superior en México está en la “progresividad” de este derecho humano fundamental. Es decir, el Estado debe promover las acciones necesarias para ir eliminando, gradualmente,los cobros que actualmente pagan los estudiantes de las instituciones públicas de educación superior por conceptos de inscripción, reinscripción y cuotas escolares. Que los jóvenes, (sobre todo los de bajos recursos), no se queden sin educación profesional.

Y de forma paralela, se debe fortalecer la situación financiera de las propias instituciones públicas de educación, para que no padezcan la eliminación de estos ingresos, que actualmente, les ayudan a proporcionar el servicio educativo (incrementar su cobertura y diversidad de oferta educativa), renovar o reparar sus instalaciones, adquirir bibliografía, capacitación, equipamiento, así como fomentaractividades escolares y extraescolares.

Para ello, la federación y las entidades federativas deben concurrir de esa “progresividad”, conforme a su disponibilidad presupuestaria. De acuerdo con el artículo 62 de la LGES, el monto anual que el Estado destine a la educación pública del tipo superior no podrá ser inferior a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior. El presupuesto a la educación superior no puede bajar, sólo debe seguir subiendo.

Aunado que el artículo 119 de la Ley General de Educación establece que el monto anual que el Estado destine al financiamiento en educación pública (y en los servicios educativos garantizando la accesibilidad y la gratuidad en la educación), no podrá ser menor al equivalente del 8% del producto interno bruto del país. De este monto, se destinará al menos el 1% del producto interno bruto al gasto para la educación superior.

Igualmente, el artículo 64 de la LGES establece que se va crear un fondo federal especial destinado para asegurar a largo plazo los recursos suficientes para lograr la “obligatoriedad”, de manera gradual, en los servicios de educación superior, así como la plurianualidad de su infraestructura.

Los montos asignados a las instituciones públicas de educación superior, a partir del fondo federalespecial, no podrán ser considerados, en ningún caso, como sustitutivos, parcial o totalmente, de losmontos correspondientes a los recursos ordinarios. Es decir, además de los recursos de ordinarios (generalmente, para pagar la nómina, únicamente), se les entregara un recurso adicional para que operen de forma óptima (sin que tengan que cobrar inscripción a los estudiantes).

Conforme el artículo TERCERO TRANSITORIO, de la LGES, la gratuidad de la educación superior se implementará de manera progresiva en función de la suficiencia presupuestal, a partir del ciclo 2022-2023; sin detrimento de las acciones que se realicen con la entrada en vigor de la misma ley.

Por ejemplo, entre las acciones para el ejercicio del derecho a la educación superior se establece el “Registro Nacional de Opciones para Educación Superior”, el cual tendrá por objeto dar a conocer a la población los espacios disponibles en las instituciones de educación superior, así como los requisitos para su ingreso.

¿Hemos encontrado el camino para superar las limitaciones del acceso a la educación superior en México? No puede perderse de vista el fuerte impacto que la pandemia del COVID-19, ha tenido en el acceso a la educación superior en México y el mundo, por lo que la aprobación de la LGES representa un importante avance en la satisfacción de este derecho humano fundamental.

Simplemente no podemos seguir desperdiciando el talento humano de millones de mujeres y hombres, jóvenes, porque carecen de los recursos suficientes para acceder a la educación superior. Está en juego su futuro, como el progreso y desarrollo de nuestro país.