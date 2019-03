El derecho a la salud en nuestro país se encuentra establecido en el artículo 4.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que “…Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

La Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4.º constitucional, determina que el objeto de este precepto de nuestra carta magna es el de garantizar el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona, estableciendo las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

El derecho a la protección de la salud tiene como finalidades I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; y IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud, como lo dispone el artículo 2.º de la Ley General de Salud.

La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose indultar del cobro cuando estos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de este sea limitante para acceder a dicho sistema.

Con lo anterior podemos iniciar la construcción conceptual del significado y alcances del derecho a la protección de la salud en nuestro sistema jurídico, mencionando en primer lugar que se trata de una obligación que de manera original y esencial le corresponde al Estado, la cual comparte con la sociedad y los particulares, quienes participan en el financiamiento de los respectivos servicios, conforme a las cuotas de recuperación establecidas a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los derechohabientes (eximiendo de dicho cobro a quienes carezcan de recursos para cubrirlos). De manera que se trata de una responsabilidad con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso.

En segundo lugar, tenemos que el Estado tiene el deber de definir e implementar los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, la cual también comparte con la sociedad y los interesados.

Luego entonces, por salud debemos entender: aquel estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Por lo que la protección de la salud, como obligación original del Estado, no puede limitarse a la prestación de servicios médicos para curar padecimientos y condiciones presentes, sino, más importante aún, establecer políticas y mecanismos eficaces y oportunos para la prevención de las enfermedades y males que, en la medida de lo posible, pueden ser evitados o, que de darse, sus consecuencias sean menos severas, de tal forma que se garantice que la población tenga durante su vida la mejor calidad posible.

Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad. ¡Hasta la próxima!