El deseo de ser aceptado puede más que el razonamiento

Siento como si alguien se hubiera escabullido en mi cabeza y colgara en el centro de mi mente la foto de una jovencita de 18 años, parada en medio de la carretera, con su cubrebocas bien puesto, los brazos cruzados y mirando hacia la nada. Imagino que estaría pasando frío porque se ve que sopla el viento y es en plena madrugada.

Desde entonces no he podido sacarla de mi cabeza. La imagen de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa ha circulado en redes y medios de comunicación desde el pasado 8 de abril, último día que fue vista, y a muchos nos ha impactado. El hecho de que desapareciera genera preocupación, pero las versiones donde dicen que fue abandonada por sus amigas indignan.

Cuando te vuelves padre, el instinto de protección se detona. Es innato el querer cuidar de los hijos, pero también eres consciente de que no los puedes tener encerrados y que tarde que temprano estarán expuestos a los riesgos de la vida.

Recuerdas las indicaciones que tus padres te dieron en su momento y ahora comprendes el por qué. Esos sermones a la hora de salir, esas exageraciones cuando hablan de los amigos, del pesimismo que se cargan, de que están chapados a la antigua y que por eso no entienden mucho de la actualidad, fueron el resultado de sus experiencias, de sus observaciones y de sus propias alarmas porque detectaron que algo no estaba bien.

Y como padre te diste cuenta de que la vida no es rosa, que tiene muchos colores y tonalidades. Que cualquiera puede engendrar pero no todos educan. Que la comunicación dentro de la familia es inexistente. Ves que la sociedad tiene su lado oscuro y que no funciona como debería. Las estadísticas reflejan el poco respeto que se tiene a la vida ajena. Descubres que el sistema de justicia es deficiente y desconfías de los uniformados.

Te pones en tu papel y repites lo que tus padres hicieron: guiarte de la mejor manera que pudieron. Tienes que dar las bases para que puedan seguir su camino. Es complicado porque el mundo está en un constante proceso de transformación y lo que te tocó vivir no es lo que les tocará a ellos.

Trabajar con los hijos es un reto, en especial si se encuentran en la adolescencia. Es una fase tan importante como desafiante. Es un periodo de muchos cambios tanto para los adolescentes como para los adultos cercanos. Pero también es una oportunidad de aprendizajes y desarrollo de fortalezas. Aquí podemos aprovechar para ayudarlos a ser buenos adultos.

La presión social influye mucho, en especial cuando eres joven y el deseo de ser aceptado puede más que el razonamiento. Por eso debemos fortalecer la comunicación con nuestros hijos, explicarles que es importante que se cuiden pero también es necesario que nos permitan cuidarlos.