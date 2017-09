El destape. A las 11:00 horas de este día, dirigentes de diversas organizaciones se reunirán en la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente para dar un espaldarazo a Juan de Dios Santos, quien dentro de unas semanas se registrará como candidato a dirigir la Junta de Sanidad Vegetal. Hasta lo que se sabe en la planilla llevará como tesorero al agricultor de Tamazula Fernando Urías y las vocalías se les entregarán a los presidentes de los módulos de los distritos de Riego 075 y 063. Por lo que se ha comentado difícilmente habrá otra planilla que se pueda confrontar con la que encabeza el presidente del Módulo de Riego Leyva Solano, pues por lo que se ve todos se fueron a la cargada.

Desplazados. A propósito el hecho de que la sucesión de Antonio Gutiérrez Daut se haya operado desde los módulos de riego tienen su mensaje y es evidente que han sido estos organismos operadores del recurso agua los que han desplazado al Comité Municipal Campesino No. 8 que tiene meses dormido en sus laureles. El organismo cenecista ya no es el ente de lucha que fue hace algunos años, su operación se limita solamente a fijar postura ante los recurrentes conflictos agrícolas, tal vez por eso a los productores de granos, específicamente a los de maíz y trigo les ha ido tan mal. Incluso muchos campesinos ya se dieron cuenta que la presidencia del CMC es un puesto muy reñido, no precisamente porque quienes quieren llegar ahí pretendan dar la lucha por los hombres del campo sino porque es un trampolín natural a las regidurías, las diputaciones e incluso a la presidencia municipal.

Con todo. Con todas sus intenciones puestas en una candidatura por la diputación federal el titular de la Financiera Nacional de Desarrollo Ramón Barajas López mantiene su activismo político realizando según él, reuniones de trabajo con productores agrícolas y ganaderos de la región. Para nadie es desconocido el plan que trae entre manos haciendo uso de la proyección que esta dependencia de gobierno le ofrece y que él ha sabido aprovechar muy bien. Cabe mencionar que el exalcalde guasavense mantiene a su cargo los elementos que desde un principio se le asignaron como escoltas desde que gobernó el municipio del 2011 hasta abril del 2013. Lo que no sabemos es si estos elementos siguen estando en la mómina del gobierno municipal, que no resultaría nada extraño.

En las mismas. El que nada debe nada teme dice el ex alcalde Armando Leyson Castro cuando se le pregunta sobre las demandas que la actual administración de Diana Armenta Armenta advirtió que haría por presuntos desvíos de recursos públicos el trienio pasado. El Kory dice que la única denuncia interpuesta es la que hubo por el presunto desvío de recursos del proyecto río Sinaloa pero que él está muy tranquilo y que no sabe si hay otro asunto porque no lo han llamado para atender estas cuestiones. Lo que sí es real es que el político está atenido a que las cuentas públicas le fueron aprobadas, aun cuando sea requerido para que haga cualquier aclaración a futuro y mientras tanto estará pensando en las posibilidades de una futura candidatura.