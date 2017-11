El «destape» de Meade abre la puerta al retorno del PRIAN

Buena reputación fue la característica que, de manera insólita, el PRI decidió privilegiar a la hora de elegir candidato a la sucesión presidencial del 2018. Por encima de grupos partidistas, formación militante y cercanía con el presidente en turno, el PRI sacrifica sus valores de antaño en aras de una reinvención que le permita seguir vivo.

En la conciencia colectiva, PRI es sinónimo de corrupción, y es justamente este fenómeno el que mayor malestar genera entre el electorado. El cúmulo de actos deshonestos documentados a lo largo del presente sexenio disparó los niveles de animadversión social a todo lo que signifique el tricolor, sus siglas y sus políticos.

La carta a presentar para ser competitivos, pues, tendría que ser un personaje con imagen impoluta, de probada capacidad en la función pública y sin militancia priista: José Antonio Meade Kuribreña.

Hijo de un priista (Dionisio Meade García de León, quien fuera diputado federal y funcionario en Hacienda y en Gobernación) y sobrino nieto de Daniel Kuribreña (uno de los fundadores del PAN en 1939), Pepemid, como ya lo promocionan en un jingle para volver accesible su nombre, cumple a cabalidad con el perfil que posibilitaría la atracción al PRI del voto de la derecha, desde los panistas inconformes con la dirigencia de Ricardo Anaya hasta los indecisos que lo único que quieren es que no gane el puntero: Andrés Manuel López Obrador.

El PRIAN existe, y Meade es, hoy por hoy, su mejor constancia. Más allá de haber sido secretario de Energía y de Hacienda con Felipe Calderón, en su comparecencia del 12 de octubre en el Senado de la República confesó, a pregunta expresa del petista Zoé Robledo, que en 2012 votó por EPN.

SECRETO A VOCES. El PRIAN se gestó de manera gradual hace unas tres décadas.

El cambio de política económica al neoliberalismo que inició Miguel de la Madrid le ganó la simpatía de los militantes de Acción Nacional, pero fue hasta el gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando se concretó la alianza parlamentaria PRI-PAN que, desde entonces, ha sido responsable de la totalidad de las reformas importantes que se han llevado a cabo en el país.

En el inicio del sexenio de Ernesto Zedillo, el PAN entró por primera vez al gabinete presidencial priista, con Antonio Lozano Gracia como procurador general de la República.

Del mismo modo, hubo priistas en cargos de importancia en los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Igual con Peña Nieto, que (para bien o para mal) logró sacar las reformas estructurales más trascendentes de la historia moderna de México gracias a su alianza con el PAN, agregado esta vez el PRD: el famoso «Pacto por México».

Cuando el hoy presidente del PAN, Ricardo Anaya, decidió aprovechar el desgaste del PRI para buscar convertirse en el próximo presidente de la República vía una alianza con el PRD, el bloque PRIAN se rompió.

Hoy, en que los panistas de viejo cuño (Rafael Morgan, Humberto Rice y Francisco Solano en Sinaloa, por ejemplo) rechazan apoyar a Anaya y públicamente se pronuncian por Margarita Zavala, la aparición de Meade en la carrera por la Presidencia llega como anillo al dedo. Ayer, Margarita emitió un tuit para cubrir las apariencias, donde cuestionó no a Meade, sino el «dedazo» priista. La ex primera dama no repunta como aspirante a candidata independiente, y tanto ella como Felipe Calderón y todo su grupo pueden robustecer a Meade, con quien los une una historia, y lo más importante: les permitiría cerrarle el paso a su peor enemigo, Anaya.

En su columna de ayer, Raymundo Riva Palacio comentó una cena de Peña Nieto con un grupo de importantes empresarios a quienes les dijo que, como presidente, no es el más letrado y suele equivocarse al hablar, pero una habilidad no pueden negarle: es competente en temas electorales.

Ejemplo reciente de ello fueron las elecciones de junio, pero hoy comienza a gestarse su prueba mayor: la de su sucesión.