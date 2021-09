El destino y la tragedia de la felicidad

Una pregunta que quizás te hayas hecho alguna vez y que como todas las grandes preguntas esconde en sí misma muchas otras.

¿Vale la pena tomar decisiones o ya está todo escrito y solo hay que dejarse llevar por la vida? la gran pregunta aquí es ¿cuántas cosas dependen de uno mismo y cuantas del destino? y si hay cosas que no dependen de uno mismo ¿vale la pena hacer esfuerzos por ser feliz?

La doble condena de la tragedia de Eurípides habla justamente de eso: padecer cuando las cosas no salen como esperábamos por motivos que no dependen de nosotros sin poder resignarnos y culpar al destino de esas desgracias por todo lo que sí podemos hacer por nuestra vida y felicidad. Es decir, desde el momento en el que podemos decidir al menos una parte de nuestro futuro la resignación deja de ser una posibilidad. Mientras haya algo por hacer sin importar que sea, la esperanza por conseguirlo por sí misma ya otorga sentido.

Los griegos tenían una idea bastante interesante referente a este tema: En griego la palabra que comúnmente se utiliza para la felicidad o bienestar es Eudaimonía, la cual es una palabra compuesta por “Eu” que hace referencia al bien y “daimon” que ha tenido ciertas variaciones a lo largo del tiempo, al principio se definía como “lo divino” y después pasó a ser “el destino” aquello externo que no controlamos y que incide en nuestras vidas. La palabra por sí sola encierra varias cosas interesantes porque incluye en ella misma la idea de que uno no controla del todo su felicidad, ese es precisamente el punto, no podemos controlar todas las variables que rigen nuestra vida y nada nos garantiza conseguir la felicidad (o aquello que se le parece). Elegir siendo conscientes de que en todas esas elecciones existe la posibilidad de que no nos dé el resultado esperado y eso no nos tiene que invitar a desentendernos de nuestro futuro sino a incorporarlo con nosotros y saber que somos dueños de una parte de nuestro futuro mientras sabemos que quizás nada salga como esperamos. Decidir a sabiendas de esto es la tragedia de nuestra felicidad.

Siguiendo esta línea de pensamiento sin importar si existe algo similar a lo que llamamos destino o no siempre hay una posibilidad de elección en nuestras vidas lo cual nos permite tomar las riendas, aunque sea de una pequeña parte de lo que vivimos y experimentamos como seres humanos mientras buscamos aquello que nos vuelve plenos: La felicidad.

Al final todo es una cuestión de percepción personal ¿Tú crees en el destino?