El diálogo entre Quirino y diputados de Morena

Privilegiar el diálogo. No hay diferencias que no sean superadas mediante el diálogo. El gobernador Quirino Ordaz Coppel se reunió con la líder del Congreso, la diputada morenista Graciela Domínguez. Un día anterior, en Guasave, ella habría declarado que el gobernador ha gastado alrededor de mil millones en publicidad e imagen. La respuesta del gobernador fue reunirse con la diputada. El encuentro fue privado. Pero seguramente se abordó no solo el tema del gasto, la realidad de la cifra y el destino que se le ha dado. Y los temas que vienen en el Congreso del Estado. Como es el caso de la renovación de la Mesa Directiva en estos momentos encabezada por Morena. El ejemplo dado en la Cámara de Diputados de rotar la dirección de la mesa directiva deberá de ser tomado por el Congreso del Estado. Ya hay propuestas. Una es la de la bancada del PRI, que sabemos propone a la diputada Gloria Himelda Félix Niebla. Su trayectoria la acredita, al igual que su experiencia: dos veces diputada local, exdiputada federal y exalcaldesa de Mocorito. También el PAN ha solicitado participar en la mesa directiva, al igual que el PAS y el diputado del PRD, Édgar González. Hasta donde se ve y se sabe, la relación entre la líder del Congreso y el gobernador es buena. Quirino le ha dado muestras, tanto a Domínguez como al resto de la bancada morenista, que su intención es sumar esfuerzos que permitan avanzar a Sinaloa hacia mejores caminos de desarrollo, marcados, claro está, con los nuevos tiempos políticos. A los integrantes de Morena se les dificulta buscar la unidad, acostumbrados en privilegiar el golpeteo y la descalificación. Los actuales momentos llaman al diálogo, a la unidad y la suma de esfuerzos. Tres objetivos que busca el Gobernador y ahí están sus acercamientos con los integrantes de Morena.

¿En qué mundo viven? Los alcaldes de Mazatlán, Culiacán y Ahome pareciera que son casos perdidos. Morena los convirtió en alcaldes. La lógica sería que Morena los quitara. Pero no. Tal parece que los principales municipios de Sinaloa gobernados por Morena están condenados a padecer a estos gobiernos. Por fortuna ya casi va el primer tercio de su estadía al frente de estos municipios. Pero los daños pueden ser peores de los que hasta hoy se han visto. En Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, en su afán de seguir llamando la atención, reparte “llaveros” con su supuesta figura. Proselitismo puro. Y se ufana de que le gusta “ser polémico”. ¡Trabajar es lo que debería de hacer! Pero se trata de mantener el circo para disfrazar que es una administración fallida. En Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro se ha encargado de presionar para que la inversión se desplome. Canceló apoyos municipales para los inversionistas. En Ahome, Guillermo Chapman, además de ser un fracaso en el municipio, sacó de la chistera la intención de solicitar un crédito bancario. Endeudar a la comuna. Los tres alcaldes de Morena llegaron por casualidad. Están convertidos en la negra herencia de Morena en Sinaloa.

Cuestión de tiempo. Está más que claro que el Gobierno Federal mantendrá el castigo de falta de apoyo a los agricultores, ganaderos, pescadores y turisteros. Los agricultores están siendo orillados a salir a las calles. Los pescadores, igual. Los turisteros, también. Algo pasará. Pendientes.