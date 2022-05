audima

Los padres que imponen su autoridad, tienen miedo de sus propias fragilidades.

Los límites deben establecerse, pero no imponerse.

Buenos días.

El diálogo es una herramienta educacional irreemplazable. Debe haber autoridad en la relación padre-hijo y maestro-alumno, pero la verdadera autoridad se conquista con amor e inteligencia.

Los padres que besan, hacen cumplido y estimulan a sus hijos a pensar, desde que son muy jóvenes. No corren el riesgo de perderlos a ellos ni su respeto.

No deberíamos tener miedo de perder nuestra autoridad. Deberíamos tener miedo de perder a nuestros hijos.

Buen fin de semana.