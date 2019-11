El dilema de con la planta de amoniaco

El presidente Andrés Manuel López Obrador abordó en la conferencia mañanera el tema de la planta de amoniaco que se pretende construir en Topolobampo, y lo sigue planteando como un dilema sobre el cual aún no se ha tomado una decisión y que es de vital interés para el norte de Sinaloa.

Aquí en la Jornada de Apoyo Puro Sinaloa que se efectúa en el ejido Mochis, el gobernador Quirino Ordaz dijo que apoyará la decisión presidencial. En pocas palabras, AMLO explicó que aún existen versiones contrapuestas y que lo mejor es lograr el consenso de la población, porque también se interponen algunos amparos que impiden que la construcción despegue, pero habló de detonar la construcción de plantas de fertilizantes y de que quienes encabezan las protestas podrían ser los que detentan el monopolio de la distribución.

El grupo denominado “Aquí no”, parte de los restauranteros de El Maviri y algunos gobernadores indígenas se oponen tajantemente a la planta, aseguran que traería consigo la desaparición de la pesca, una excesiva contaminación y el riesgo de una fuga que acabará con todas las comunidades y ciudades de la región.

La mayoría de los representantes de los sectores productivos apoyan la construcción, igual que la Secretaría Estatal de Economía, porque representaría el detonador económico para la región, con una inversión global de más de 5 mil millones de dólares y fuertes inversiones para limpiar la bahía que ya está contaminada; sin embargo, la moneda sigue en el aire, sin que se tome una decisión definitiva.



Popurrí. Presume la presidenta de El Fuerte, Nubia Ramos, en el primer informe de labores de su segundo periodo de gobierno que rindió ayer, las inversiones de más de 260 millones de pesos que se han hecho en obras de agua potable, alcantarillado, construcción de viviendas y la tranquilidad que existe en estos momentos en el municipio. Dice que siempre ha tenido el apoyo del gobernador para avanzar en los 5 ejes en los que se basa su gobierno y que garantiza que no dejará obras inconclusas. También en el municipio se acaba de poner en marcha el operativo de seguridad en los panteones con motivo del Día de Muertos, en el que participan 144 elementos con 31 unidades.



BALAZOS. Habitantes del sector oriente de Tabachines 2 se quejan de que hace unos 12 días se escucharon unos 7 balazos a las 3 y media de la madrugada, hablaron al 911 y la operadora les contestó que no encontraban las calles. Después el martes pasado se volvieron a escuchar detonaciones, ahora de dos armas de grueso calibre y de nuevo no hubo presencia policiaca. Piden más vigilancia efectiva.



MORENOS. Se había advertido en esta columna sobre el pleitazo en Morena que al final llevó a que el Tribunal Federal Electoral cancelara la elección de la directiva nacional del partido, por no confinar con un padrón confiable y porque muchas de las asambleas distritales, entre ellas la de Ahome, “reventaron”. Aunque la candidata a la presidencia, Bertha Luján, “tiene otros datos” y acusa a magistrados del Trife de haber recibió sobornos para la anulación.