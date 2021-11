El dilema del consumo

Es en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, que hago la siguiente reflexión sobre una cuestión que influye sustancialmente en el medio ambiente: el consumo.

Ciertamente, durante la mayor parte de la historia, la gran mayoría de las personas que han habitado la tierra han tenido como propiedad… nada, o casi nada. Los alimentos que consumían para subsistir, una que otra herramienta de trabajo, la ropa con la que se cubrían del frío; en esto consistía el patrimonio de la mayoría de las personas. Gran contraste si lo comparamos con el panorama de hoy en día: si antes los problemas de la gente radicaban en que no tenían qué comer, qué vestir, en qué resguardarse, ahora los problemas radican en que la gente -esto es, algunos sectores de la población con cierta capacidad económica- tienen demasiado qué comer, qué vestir y qué consumir. Una variedad de productos y opciones de las cuales elegir, llueven en la sociedad actual: cientos de opciones a la hora de comprar alimentos, miles de colores y estilos de ropa, zapatos, videos, entretenimiento; cantidades de servicios para cada achaque o molestia como medicina holística, naturalista, masajes reductivos, health y wellness coaches; un sinfín de productos y servicios para cada ocasión, para cada día, para cada hora, para cada sentimiento, emoción y necesidad.



Esta transformación no sucedió de la noche a la mañana. Sucedió, en un principio, como consecuencia de la Revolución Industrialy después, como producto de las economías post Segunda Guerra Mundial. Las economías comenzaron a expandirse, los salarios y la población aumentaron, los medios de producción se perfeccionaron, los medios de comunicación crecieron y nuevos bienes y servicios fueron creados para la creciente demanda de personas que contaban con un mayor poder adquisitivo.

Parecía que las cosas iban mejor, pues la gente tenía los medios para satisfacer un poco más que sus meras necesidades, sin embargo, no todos estaban de acuerdo: mientras los mercados florecían, algunos sectores de la sociedad no veían con buenos ojos este nuevo materialismo y se escuchaba la opinión de que se presenciaba una pérdida de virtud y moral en la sociedad. ¿Quién tenía la razón? Si retrocedemos en la historia, podemos encontrar que el filósofo neerlandés Bernard Mandeville describió la situación en su obra La fábula de las abejas: Mandeville sostenía que la riqueza en las naciones-que a la vez traía seguridad y fortaleza a éstas- era brindada por las compras por placer; eran la demanda de objetos innecesarios y absurdos, el motor del bienestar nacional, ya que detrás de estos objetos se encontraba la creación de empleos, la construcción de talleres, edificios y el aumento de nivel de vida de las personas. Planteó entonces el dilema que hasta el día de hoy discutimos: una nación puede tener un nivel alto de espiritualidad, valores y moral, pero ser pobre; o, estar sometida al lujo y la banalidad y gozar de riqueza.

Sin embargo, las cosas no son tan blanco y negro como se plantean. Por un lado, si fijamos en los postulados de Mandeville, que el consumo cree riqueza, no necesariamente quiere decir que no existirá intelectualidad o espiritualidad alguna, o que ésta se desperdiciará en objetos absurdos; la riqueza generada también ha sido utilizada en las sociedades para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, para la implementación de políticas y servicios sociales, etc. De igual manera, la modestia no tiene porqué estar acompañada necesariamente de la pobreza.

Las cosas tampoco son tan provechosas si nos concentramos en la riqueza que provee el consumo excesivo. Hoy se cuestiona la validez de dicha “riqueza” que trae consigo el consumo, y hasta se pregunta si es riqueza después de todo: esta ha tendido a quedar en pocas manos, incrementando la brecha de desigualdad social y ha aumentado el calentamiento global.

Entonces, ¿deberíamos dejar de consumir? ¿adoptar un nuevo estilo de vida totalmente minimalista? No es tan sencillo, pues es verdad que la compra y venta de artículos -necesarios e innecesarios- da trabajo e ingreso a millones de personas. Sería cuestión de desarrollar un modelo que permita el libre gasto de los consumidores – y que por lo tanto proporcione empleo y bienestar- pero que busque un consumo dirigido a cosas que no sean banales y superficiales; que a la vez tome en cuenta las condiciones laborales de los trabajadores y las consecuencias ambientales. Suena muy bien, pero no es nada fácil.

Así como lo sugiere el concepto de consumo responsable, un nuevo tipo de consumismo es lo que necesitamos: uno que gire alrededor de nuestras necesidades más importantes como lo son la educación, el autoconocimiento, el mejorar las condiciones de vida de las personas y países: limpiar calles, construir infraestructura, fortalecer las instituciones públicas, etc. Ahora, claro que también no está mal si quieres comprarte un par de zapatos nuevos o ir por una nieve de pistache de vez en cuando; la cosa está que, como en todo, hay que encontrar un equilibrio; en este caso, entre necesidad y placer.

La sociedad de consumo permanece un tema de caluroso debate ya que queda mucho qué discutir sobre él: por ejemplo, queda preguntarse la incapacidad de los modelos económicos de sustentarse sin la venta de miles productos y servicios, así como investigar y aprender de otras culturas que parecen funcionar con lo más mínimo. También cuestionarnos la concepción que tenemos de los lujos y placer, pues hay quien diga que un lujo es un Ferrari, pero hay quien diga que es leer un libro o escuchar música.

Además, queda el debate de qué hábitos son los mejores para el individuo y para la sociedad. Es difícil responder, mas me atrevo a decir que aquellos que logren brindar riqueza equitativa, condiciones laborales dignas, procesos honestos de producción y amabilidad con el medio ambiente en el libre mercado, serán los que más se acerquen a este desenlace.

En el COP 26, se busca instar a líderes nacionales a que tomen las medidas necesarias para dejar los combustibles fósiles, reducir emisiones de carbono y deforestación y promover la inversión en energías verdes. Sin embargo, todo esto solo será posible si los consumidores también toman las medidas necesarias para transformar sus hábitos de consumo en prácticas que sean más amigables con el planeta.