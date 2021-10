El diputado Alfonso Cravioto

Este Diputado Cravioto era del estado de Hidalgo y dijo: “Señores Diputados: si cuerdas faltan para ahorcar tiranos, tripas de frailes tejerán mis manos”. Así empezaba yo mi discurso de debut en la tribuna de México hace algunos años; y he citado esto para que la asamblea se dé cuenta perfecta de mi criterio absolutamente liberal....

Un distinguido compañero me preguntaba esta mañana: si ahora no aplastamos a los curas, ¿para qué se hizo la revolución? Así, para algunos exaltados compañeros, la revolución no triunfa si no empezamos con una degollina de Curan, (aplausos).

Pero lo curioso del caso es que el proyecto jacobino de la Comisión no aplasta a la frailería, ¡qué va! si nos la deja casi intacta, vivita y coleando; lo que aplasta verdaderamente ese dictamen son algunos derechos fundamentales del pueblo mexicano y eso es lo que vengo a demostrar.

La libertad de enseñanza, señores diputados, es un deriva de directa de la libertad de opinión, de esa libertad que, para la autonomía de la persona humana, es la más intocable, es la más intangible, la más amplia, la más fecunda, la más trascendental de todas las libertades del hombre...

La comisión dice: “Hay que quitar adeptos al clericalismo, hay que apartar a la niñez del contacto del clero, hay que libertarla de las torceduras que imprime la enseñanza religiosa. ¡Hay que aplastar a los curas; sí, señores, bien está; pero hay que aplastarlos con todas las reglas del arte y de la política, y no como pretende la Comisión, que solo aplasta efectivamente el buen sentido (Risas.)