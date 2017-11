El diputado Jesús Ibarra anda muy desorientado

Confundido. El que aún no define cuál será su destino político es el diputado Jesús Ibarra, quien aún no sabe qué es lo quiere, si buscará una reelección o no.

¡Pura perdedera! La raza que visita el Pueblo Mágico de Mocorito pide al presi, Guillermo Galindo, que mande poner señalamientos, ya que señalan que no se sabe ni pa’ dónde agarrar.

¡Ah, bárbaro! Efraín Ibarra, oficial mayor del Ayuntamiento de Guasave, reconoció que de los 217 carros que tiene en su flota el gobierno, solo siete están al corriente en sus pagos ante Recaudación de Rentas. Qué mal ejemplo para los ciudadanos.

¡Ándale! El presi de Canaco Los Mochis, Jorge Pimentel Iñigo, exige al alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas, que le apure a las chambitas de la Zona 030, pues es hora de que en los otros tramos que faltan nomás no tienen pa’ cuándo.

Se defiende. El que ya no aguantó más y salió a defenderse fue el exalcalde de Rosario, Arturo Flores, quien dice que las deudas que dejó no son como las hace ver el actual mandatario, Manuel Antonio Pineda, quien lo acusa de malos manejos. Por eso se presentó con papelitos en mano para que no le quieran sacar cuentas mochas.