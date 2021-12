El dique que se esperaba en el Cabildo poco a poco va desapareciendo

audima

Las definiciones del Cabildo. Lo que prometía convertirse en equilibrio, se está derrumbando. El Ayuntamiento de Mazatlán, que arrancó el 1 de Noviembre, con una conformación interesante en el Cabildo y una postura inteligente, aparentemente se desdibujó. Ocho de los regidores, cinco de ellos del PAS, uno de Morena, otro más del PAN y uno del PRI, pintaron su raya desde antes de asumir los cargos. Fueron llamados por el alcalde Luis Guillermo Benítez a una comida y no acudieron. Se dieron cuenta que era una celada maquinada por “El Químico” para no solo presentar, sino comprometer a los regidores para que aceptaran a Édgar González como el próximo secretario del Ayuntamiento. El rechazo fue contundente y se repetiría hasta el final del desenlace complejo que tuvieron los 25 días de ingobernabilidad en Mazatlán. Los ocho regidores se enfrentaron al “Químico”. Lo exhibieron como intolerante, irrespetuoso, falto de seriedad para respetar acuerdos e impositivo. Los agarrones en Cabildo ahí están para la posteridad. Pero si en la arena del Cabildo en Mazatlán la lucha era feroz, lo peor sucedía en los altos niveles. Sí, en aquel al que pertenecen la mayoría de esos ocho regidores, como es el PAS y la intransigencia manifiesta y hasta enfermiza del “Químico”. “Arriba” se cocinaba un golpe brutal al líder del Partido Sinaloense, Melesio Cuen. La celada, que se dice estuvo maquinada desde el más alto nivel, incluyó al secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza; al secretario del gobernador, Alejandro Higuera; al “Químico”, y lógicamente, al gobernador Rubén Rocha Moya. Exhibido Cuen por el propio gobierno que compartió fotografías del encuentro entre él, Inzunza y “El Químico”, fue el principio del fin. Cuen era el secretario de Salud, nada tenía qué hacer en una negociación de partido con un alcalde. Lo condujeron a la trampa…Y cayó. La estocada llegó ante la cerrazón del “Químico”, la firmeza de los regidores que poco a poco fueron cooptados y el tiempo que llevaba el conflicto. Llegó la primera y hasta hoy única “semanera” del gobernador. Ahí, Rocha Moya acabó con los sueños (si es que hubo tales) de Cuen. “Yo no negocio con subalternos”, sentenció en clara alusión a Cuen. Violencia innecesaria para alguien que desde la campaña le juró ser su aliado. Y cimbró hasta los cimientos al PAS, convertido hoy en la segunda fuerza política en Sinaloa. Rocha Moya había destacado la alianza con Cuen. La hizo aún en contra de la opinión de sus muchos de sus amigos, de muchos integrantes de su partido. Contra viento y marea la mantuvo. Llegó incluso a dejar correr la versión de que juntos Rocha y Cuen cogobernarían Sinaloa. Craso error. Hoy, Cuen debe lamentar el haber aceptado el cargo de secretario de Salud, pues lo convirtió, como dice Rocha Moya, en su “subalterno”. Y Mazatlán debe lamentar que la única posibilidad de contrapeso dentro del Ayuntamiento que significaban los ocho regidores de oposición, se derrumbó. En la última sesión de Cabildo donde se discutió el presupuesto de egresos, la oposición quedó reducida en cinco regidores. Ni siquiera todos los del PAS. Fueron tres del PAS, uno del PAN y otro de Morena. El dique que se pensó detendría los excesos y abusos del “Químico” quedó reducido, por presiones y porque algunos aceptaron vender caro su lealtad.

Feliz Navidad. Hoy la vida nos ofrece una gran oportunidad de disfrutar con la familia una fecha tan significativa. Hoy es momento de reflexión y de agradecer a Dios que nos permita estar un nuevo día con vida. ¡Salud!