El ‘dire’ del Invies anda buscando nueva chamba

Y ahora que el Invies desaparecerá, quien anda buscando chamba es su actual director, Salvador Reynoso, quien al parecer ya empezó a mandar su currículum a otras instancias de gobierno y empresas privadas para que lo contraten. Interesados en ayudarle a buscar chamba como arquitecto o quiera contratarlo, pueden comunicarse al teléfono (667) 758 07 00.El jefe de Servicios Regionales de la Sepyc en Ahome, Luis Heredia Arellano, anda buscando un buen informante que le avise con anticipación de las manifestaciones, pues parece que no le gustan las sorpresas como la que le dieron ayer los maestros al exigir con mantas y en tumulto lo que les deben por su chamba. Si alguien se quiere aventar el ‘jale’, puede llamarle al (668) 177 90 00, y de volada les da el trabajo.Se solicita gente que le entienda a eso de armar pachangas con poco presupuesto, esto pa’ que organice un buen evento pa’ cerrar los festejos por el Día de la Juventud en Guasave, pues la chaviza sigue esperando aunque sea un show musical, como se prometió. Si te interesa la chamba y crees poder con el paquete, échale la llamada al ‘dire’ del Instituto Municipal de la Juventud, Ricardo Romero, al ‘fon’ (687) 871 87 00, para que te comuniquen a su extensión.Se solicita raza a la que no le dé vergüenza hablar en público pa’ que se vaya a hacerla de vocero de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) y pase las respuestas a las peticiones de la gente, pues en algunas comunidades del sur del municipio hay un buen de fugas de agua y, aunque se han reportado a la paramunicipal, según dicen los vecinos, nomás no los pelan ni les dicen si les van a echar la mano. Si te interesa el ‘jale’, márcale al gerente, Juan Guadalupe García, al (697) 734 07 22.El ‘secre’ de Seguridad Pública de Mazatlán, Joel Ernesto Soto, prohibió el consumo de cerveza en el malecón, así que le va a hacer falta espacio en los separos de la colonia Juárez pa’ encerrar a tanto sujeto que le gusta echarse sus cervezas frente a la brisa del mar. Si sabe dónde conseguir rejas en renta, llámele al (669) 984 10 87, porque por estos días las va a necesitar.