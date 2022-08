El doble lenguaje del pasismo

Ni la burla perdona el líder estatal del Partido Sinaloense, Víctor Antonio Corrales Burgueño, al decir que no reconocen a los consejeros electos en las elecciones de Morena como de sus filas bajo el argumento de que nadie renunció previo a ese proceso. Nadie renunció, pero bien que los operadores pasistas les dieron el apoyo a algunos para que resultaran electos, lo cual lograron. Por ejemplo, en el caso de Ahome respaldaron a Marcia Guadalupe Castro López, Damián Alberto Delgado Montiel y José Luis Polo Palafox, la joya de la corona de esa operación. Muchos consideran que Corrales Burgueño niega a estos y a otros para que no les invaliden el triunfo como se advierte en la postura del delegado de Morena en Sinaloa, Manuel Guerrero, de que van a investigar a los delegados pasistas.

CON LA POSTURA de Corrales Burgueño más le dan la razón al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, de la decisión de despedir a Alma Marien Fierro como directora de Educación y a Rodolfo Ramos como director del Instituto Municipal de la Juventud, posiciones del PAS en su gabinete. Y es que hay quienes dicen que aparte de jugarle rudo al alcalde, ahora salen con que no apoyaron a nadie, con lo que terminaron de convertir en “víctima política” a Vargas Landeros. Ahora con más razón algunos justifican a este por el “doble lenguaje” de los pasistas. Todo parece ser que si así le juegan, también Vargas Landeros les va a pagar con la misma moneda. Ya les dio explicaciones de la decisión, como se lo pidieron, y hasta les dijo que no rompía con el partido.

DE HECHO, la justificación de Vargas Landeros no dejó satisfechos a los pasistas, entre ellos el líder municipal del partido, Jesús Adrián Baldenebro. Vargas Landeros aseguró que Fierro y Ramos tenían otros compromisos y que no estaban de tiempo completo con la sociedad ahomense. Pues Baldenebro no lo ve así e incluso respaldó a los ahora exfuncionarios que, dijo, hicieron un trabajo eficiente en las dependencias. En realidad, eso ya sale sobrando porque dicen muchos que la verdad es que los del PAS apoyaron a unos que les movió los planes a Vargas Landeros y que este tuvo que tomar la decisión de dar un golpe en la mesa porque a él no le van a ver la cara.

Y LO QUE ESTÁ PASANDO es que el líder político del PAS, Héctor Melesio Cuen, recurrió al más alto nivel morenista para “atorar bola” en la embestida contra su gente. Ayer se reunió con el secretario de Gobernación, César Augusto López, “su gallo presidencial”, y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Hay versiones de que Cuen trató el tema del convenio político-electoral con Morena, lo que, según, Vargas Landeros está rompiendo al despedir a su gente aunque este lo desconoce.

LOS INTEGRANTES de la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública dieron de baja a los policías acusados de extorsión, pero estos interpusieron el recurso de revisión, por lo que está en manos de la síndica procuradora Cecilia Hernández. Hay señales de que en el caso no va a pasar lo de la agente Dignora Valdez. Hay línea, pero para “clavarlos”. ¿O no?