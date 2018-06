El drama del horror

Del joven guionista y director Ari Aster (1987, Nueva York) podemos encontrar dos cortometrajes en línea: The Strange Thing About the Johnsons del 2011 y Munchausen del 2013. Ambos están en Vimeo. En los dos cortos, el epicentro dramático es la familia: en el primero, un padre que quiere a toda costa que un secreto que mantiene con su hijo siga siendo eso, un secreto; en el segundo, en cómo una madre intenta a toda costa retrasar la partida de su hijo al college. Aster lo ha dicho en innumerables entrevistas: lo suyo son los dramas familiares. El asunto es que en estos tiempos, difícilmente un estudio apoyaría a un joven director y guionista con la idea de que su primer largometraje sea un drama familiar basado en la pena y la culpa que se puede sentir al perder a uno o más miembros de la familia. Y no estoy diciendo que esa película no pudiera hacerse, sino que sería difícil verla en la cartelera internacional. Seguro y la veríamos en formatos digitales tras un modesto paso por festivales y tras un corto periodo en salas independientes norteamericanas. Por ello ¿por qué no convertir esa idea en una película de horror? A fin de cuentas, las películas de horror difícilmente no encuentran financiamiento o distribución. Eso, en resumen, fue lo que dijo Aster a Mick Garris, también director y guionista, en el podcast Post Mortem a propósito del inminente estreno de su primer largometraje: Hereditary (que acá estrenaron con el derivativo título de: El Legado del Diablo).Ellen, mamá de Annie (Toni Collette dando una de las mejores actuaciones de este año), ha muerto. Estaba enferma de cáncer. Y aunque lógicamente la noticia envuelve a Annie con tristeza, lo cierto es que en su interior se libra un conflicto emocional que la hace buscar ayuda profesional. La razón es que la relación entre Annie y su madre nunca fue buena. Annie está casada con Steve (Gabriel Byrne), y tienen dos hijos: el rebelde Steve (Alex Wolff) y la cada vez más “rara” Charlie (Milly Shapiro). Desde la muerte de la abuela, la relación familiar se ha venido deteriorando a la par que suceden cosas extrañas en la casa. Y es ahí que un accidente complica aún más las cosas para la familia. Entonces, en el grupo de ayuda al que asiste, Annie conoce a Joan (Ann Dowd), que tras escuchar lo que está pasando en el seno familiar, le propone algo que le funcionó a ella cuando perdió a su hijo: realizar una sesión espiritista para comunicarse con los muertos familiares y poner fin a todo.El horror es el que vendió la película, pero es el drama familiar es el que la “concibió”. Hereditary o El Legado del Diablo es una buena muestra de cine horror hecho no con la intención de asustarnos con trucos simples: cosas que salen cuando menos se esperan, truculencia gratuita y demás. Aquí hay un planteamiento y una preparación que quita el aliento. Ojo con ese impresionante trabajo tras la cámara de Pawel Pogorzelski y con las esquinas del encuadre. Regularmente el “diablo”, dicen, está en los detalles, y aquí vaya que se comprueba.