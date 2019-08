El encuentro. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se mostró receptivo. El encuentro con el gobernador Quirino Ordaz Coppel sirvió, y mucho, para que el nuevo secretario de Hacienda conociera con pormenores los proyectos ya planteados ante el presidente del país. Y que algunos de ellos ya dio como autorizados. Ahora habría que darle seguimiento en Hacienda. No hubo un solo tema que no se tocara en el encuentro con Herrera. Puntualmente se le informó que Sinaloa no se ha endeudado. Al contrario, mejoró sus ingresos propios en más de un 20 por ciento. Este punto habría que tocarse para que el titular de Hacienda viera que en Sinaloa no solamente se está “estirando la mano”. También aporta su parte. La situación económica en el país no está fácil. Se entiende. Hay en estos momentos el desplome en el precio del petróleo como consecuencia del conflicto Estados Unidos y China. Y el caso de las calificadoras internacionales. Pero el encuentro entre Quirino y Herrera fue valioso, y sobre todo, oportuno. Es momento de empujar los programas de obras ya presentados y además ir preparando el cierre para los casos de salud y educación. En el encuentro se comentó la posibilidad de reformar el Sistema de Coordinación Fiscal, para hacerlo ágil y efectivo. El gobernador permanecerá este día en la Ciudad de México para reunirse con representantes de Mitsui, una empresa japonesa con 154 oficinas en 66 países y 533 filiales en todo el mundo. Quirino intentará convencerlos de venir a invertir a Sinaloa. Mitsui opera en áreas de productos de hierro y acero, productos químicos, alimentos, proyectos e infraestructura, vehículos motorizados y maquinaria de construcción y energía. Es reconocida mundialmente como una empresa desarrolladora de proyectos.

No se ría...pero por favor, no se ría. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, ahora presume una encuesta que lo coloca en el quinto lugar como mejor evaluado en el país. Si, así es. Es decir que con eso intenta responder a las acusaciones de desvíos de dineros, al caso de los 33 familiares que siguen cobrando en la nómina municipal, a su negativa a ser transparente y reiteradamente exigida por la síndica procuradora, Elsa Bojórquez. Poco importa que no haya obras. Que la administración morenista está sumida en el escándalo y una podredumbre interna que bastará rascarle para que brote la pus. Intenta con esta cortina hacer olvidar sus discursos de odio y descalificación hacia los medios de comunicación, y particularmente en contra de sus críticos. Quién le cree al “Químico” eso de que es el quinto alcalde mejor evaluado del país. Yo no.

Reaparece. Melesio Cuen reapareció ayer en público. Fue en el evento del séptimo aniversario del Partido Sinaloense, realizado en Culiacán. Cuen fue intervenido quirúrgicamente y por indicaciones médicas estuvo un tiempo retirado en recuperación. Bien por Cuen de verlo nuevamente activo.



Nada de eso. El joven abogado Alfonso Reséndiz Memije precisó ayer que de ninguna manera se había integrado al Departamento Jurídico del municipio. “Me ofrecieron el trabajo. Pero no acepté.” Reséndiz Memije nos dijo que estaba litigando unos casos que lo llevaron hasta el municipio. Pero hasta ahí. El exalcalde Alejandro Higuera también nos precisó por vía telefónica la información. Saben que la quemada es peor.