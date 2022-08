El encuentro de Rocha y Madueña

En medio de la polémica por su próxima salida de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y muy probable candidatura para el gobierno de EdoMex por Morena, Delfina Gómez visitó ayer Culiacán. Estuvo acompañada del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, quien no perdió la oportunidad de ponderar las probabilidades de la aún titular de la SEP para convertirse en gobernadora. “Quizá no lo debería de decir, porque los medios todo anotan, pero ahí luego tendremos la humildad de tener a Delfina como gobernadora”, mencionó Rocha Moya durante el evento que ambos presidieron en el CAM Número 10 de Culiacán para echar a andar el programa La Escuela es Nuestra, al cual Sinaloa aportará 100 millones de pesos.

Muy reservada y parca en todo momento se mostró la titular de la SEP durante su visita a Sinaloa, donde se reunió lo mismo con el gobernador que con algunos grupos de padres de familia del CAM Número 10. Se negó a hablar de sus aspiraciones políticas, aunque el gobernador de Sinaloa no desaprovechó la oportunidad para referirlas. Los reporteros le cuestionaron si no estaba utilizando a la Secretaría de Educación Pública como un trampolín hacia el gobierno de EdoMex. “Claro que no, no se me hace correcto”, respondió la funcionaria. Lo cierto es que se le nota en la sonrisa que hace cada vez que se le menciona el tema las ganas de ir tras ese cargo en el centro de la República.

Por cierto, la visita de la titular de la SEP a Sinaloa tuvo sus momentos incómodos. Uno de ellos fue cuando en su entorno coincidieron el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina. Ambos han mantenido una discusión pública y mediática desde que el lunes Rocha Moya expuso ante los medios la hipótesis de que la UAS estaba canalizando recursos a la operatividad del Partido Sinaloense. En las fotografías del encuentro se nota el ambiente tenso. Y cómo no, si minutos después Rocha Moya le echaría gasolina a la hoguera al referir que el PAS es como una sanguijuela que le chupa la sangre a la universidad sinaloense. “Que limpien la UAS de ese partido abusivo”, refirió en un momento el gobernador ante los reporteros.

Mucho tuvieron que hablar, la titular de la SEP, Delfina Gómez, y el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina. Y es que la institución rosalina es una de las seis universidades que se encuentran en crisis debido a las limitaciones presupuestales impuestas por el gobierno de la 4T. La institución sinaloense recibe un presupuesto que no es equivalente a la matrícula que tiene, por ello está apurando a la federación para replantear la asignación presupuestal para este año lectivo. Además de ello, la universidad autónoma tiene serios problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con cuyos representantes se reunió el rector la semana pasada para evitar sanciones.