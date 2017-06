El encuentro del recuerdo

“Si me ves por alguno de tus pensamientos, abrázame que te extraño”: Julio Cortázar. Me hubiese gustado asistir a ese encuentro del recuerdo.Se toparon futbolistas que hace alrededor de medio siglo lograron el título de campeón estatal y representaron a Sinaloa en el Nacional.La mayoría, de casa.La fiesta de las “patadas” fue ahí en la cancha Anexa 1.Eusebio Sagaste, coordinador del evento, nos hizo la invitación.Pero siempre salen los imponderables.En principio, una añeja lesión me lo impidió.De ahí que en las últimas fechas no haya jugado con el equipo Santaneros-TAP-Banquetes Bertha.El horario da para pensarse.Los inclementes rayos del sol y el fuerte calor que azota en estos días también da a la reflexión y razonar.¡Y el colmo de los colmos!A nuestro mutuo amigo, “Chupernán” Cortez, le dio por festejar el Día de San Juan con una carne asada, espumosas y esas cosas, y opté por esto último.Y a propósito de lalfos, murros, cunihulis, -traducción- “Tú que sabes que me gustas, accede a visitarme”. ¡Ai’sí!Ahí se recordaron aventuras chuscas y las remembranzas o pasajes de esa indómita hazaña.Ellos hablaron de ese año 1967 hasta que se cansaron.Y con justa razón, había motivos, y lo celebraron con partido y comilona.Y siguen dando guerra, pues varios todavía le dan vuelo a la hilacha. ¡Andiké!