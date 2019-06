El encuentro entre Quirino y AMLO tendrá resultados pronto

Quirino-AMLO. Iba a reunirse con Julio Scherer, asesor de la Presidencia...Y terminó con reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobernador Quirino Ordaz Coppel había acordado con Scherer una reunión de trabajo. Y se celebró ayer en Palacio de Gobierno. Pero el tema condujo a Quirino a reunirse en privado con López Obrador. Quirino aprovechó el tiempo para desahogar temas con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y para aterrizar los recursos de las obras ya planteadas y analizadas con el presidente, hasta hubo encuentro con el titular de la Unidad de Inversiones, Jorge Nuño. No hubo ningún tiempo de desperdicio en la visita a Palacio Nacional de parte del gobernador. Aprovechó cada momento para explicar con datos claros y precisos lo que se requiere en Sinaloa para impulsar su infraestructura y seguir impulsando la generación de empleos. Obras clave como la carretera San Ignacio-Tayoltita. La continuación de la Badiraguato-Parral, el sistema de canales para aprovechar la presa Picachos y el aporte de recursos para la presa Santa María. Existe interés del presidente en apoyar a Sinaloa. Habrá que verlo en los hechos.

Banderazo. Por cierto, ayer en Dautillos, Navolato, arrancó el programa Empleo Temporal destinado para los pescadores de Sinaloa. En Mazatlán y particularmente en la zona sur, este programa representa un importante apoyo porque en estos momentos el camarón tanto de altamar como de aguas interiores está en veda. Y los pescadores están sin trabajo. El gobernador Quirino Ordaz Coppel y el secretario de Pesca, Sergio Torres, dieron el “banderazo” de arranque. Serán 30 millones de pesos la bolsa que el Gobierno del Estado destinará para el programa. Habría que destacar que el Gobierno Federal desapareció por completo el programa de empleo Temporal. Y de acuerdo con el investigador Gabriel Quadri, otros programas de apoyo social fueron impactados negativamente por la actual administración. Se redujo el 40 por ciento del presupuesto a Conafrut, casi el 40 por ciento de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, eliminaron el Fideicomiso para conservación y uso de la biodiversidad.

Intolerancia y persecución. En Morena se desató un linchamiento en contra de aquellos diputados que le dijeron no al matrimonio igualitario. Hay quienes amenazaron a estos legisladores de que serán “expulsados” de Morena. E incluso que serían objeto de demandas. La diputada federal de Morena, Merary Villegas, fue una de las que lanzaron las amenazas. Con intolerancia y persecución intentan ocultar que en el Congreso del Estado falló la negociación política con inteligencia. Pero no se les da. Y ahora buscan desviar la atención.

A la pepena. Ante la falta de capacidad del alcalde Luis Guillermo Benítez para gestionar recursos e impulsar programas de obras en Mazatlán, él mismo lo reconoció ayer que irán por los dineros que queden del subejercicio que tengan otros municipios. Así como leen. Es decir para obtener recursos tendrá que esperar que otros municipios no utilicen parte de sus programas para solicitar que se los aporten a Mazatlán. “El Químico” peca de ingenuo o le quiere ver la cara a los mazatlecos. El procedimiento no es tan simple. Y pronto lo sabrá. Y si no puede...Que se vaya.