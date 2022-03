El enfrentamiento entre el Gobierno y el SNTE deja en medio a los niños

audima

En medio los niños. La Sección 27 del SNTE anunció paro de labores hoy y mañana. El enfrentamiento entre el magisterio y el Gobierno del Estado camina por una delgada línea. Ninguna de las partes está dispuesta a ceder. La dirigencia de la Sección 27 del SNTE, encabezada por Genaro Torrecillas, ha denunciado injerencia en el sindicato por parte del Gobierno del Estado. Incumplimientos en acuerdos y la falta de diálogo que permita llegar a acuerdos. La Secretaría de Educación, Graciela Domínguez, sencillamente cerró la puerta al Sindicato. El diálogo se rompió y llegó directo al gobernador Rubén Rocha Moya, quien en una de sus declaraciones lanzó la advertencia al Sindicato de que las cosas han cambiado. Y pareciera que Rocha Moya no puede quitarse de enfrente su papel de “patrón” como Gobierno del Estado. Y no se permite ceder. En medio de este choque que nada tiene qué ver con buscar mejorar la educación en Sinaloa, están los niños. Los estudiantes. De esto pareciera no enterarse ni el Gobierno Estatal ni el magisterio. En alguien debe prevalecer la cordura.La Sección 53 también en pie de lucha. Lo que por muchos años nadie logró, hoy la administración rochista lo ha logrado. Las dos secciones sindicales del SNTE en Sinaloa pareciera que marchan juntas en este claro enfrentamiento con el Gobierno del Estado. Grupos de la Sección 53 han comenzado a movilizarse para hacer públicos sus reclamos de respeto a la vida sindical. Y es que fue muy evidente la intervención del Gobierno del Estado en el reciente proceso de elección sindical. Los reclamos están subiendo de tono.

Otra masacre. Ahora le tocó a Puebla. Nueve personas, entre ellas tres mujeres, fueron masacradas en el interior de un domicilio. Ahora, los criminales no desaparecieron los cuerpos de sus víctimas, como sucedió en Michoacán. El clima de inseguridad que se vive en el país es sin duda uno de los principales problemas que se tienen. Pero estas dos masacres, como el criminal enfrentamiento futbolero en La Corregidora de Querétaro, se topan contra pared en la Presidencia de la República. Las justificaciones caen una y otra vez de parte del presidente López Obrador. Hay un creciente clima de violencia reprimida que en cualquier momento y por cualquier pretexto estalla, como fue el caso del enfrentamiento en el estadio de futbol de Querétaro. La impunidad con la que operan los criminales es uno de los principales factores que han permitido el incremento en la violencia. Algo tiene qué hacer el Gobierno, de lo contrario, este sexenio corre el riesgo de pasar a la historia como uno de los más violentos y sangrientos. Incluso superior a los malos números que se tuvieron en el sexenio de Felipe Calderón.

No tiene caso justificarse. El senador priista por Sinaloa, Mario Zamora, no tiene porqué justificar el hecho de que votó en contra de la designación del exgobernador Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en España. Cada quien es libre de decidir. Y se supone que en la Cámara de Senadores gozan todos de ese derecho de decidir libremente por quién votar. Los dos senadores sinaloenses de Morena, Imelda Castro y Raúl Elenes, votaron a favor de Quirino. Quien es compañero de partido del exgobernador y quien fue apoyado e impulsado como candidato a la gubernatura, Mario Zamora, votó en contra. Claro, Zamora acató un acuerdo de su partido. El argumento es válido. En este mundo no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Pudo Zamora haberse abstenido. Pero formando parte del CEN priista donde se tomó el acuerdo de votar en contra, también hubiera sido una incongruencia.