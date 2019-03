El enredo de las estancias infantiles

Según consta en lo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en el último día de febrero, Sinaloa quedaría excluido por parte del Gobierno federal del programa de Apoyo a Hijos de Mujeres Trabajadoras, esto porque, para no variar, el beneficio se concentraría en la población del sur, sobre todo en la que es de origen indígena. Hay datos que advierten que de cada 60 niños que solían gozar del beneficio de estancias infantiles, solamente dos conservarían el beneficio. Sin embargo, no todo está perdido, y es que según declaró el secretario de Desarrollo Social, Álvaro Ruelas Echave, desde el Gobierno del Estado se busca que los niños conserven el beneficio utilizando el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que operen las instancias infantiles a partir de marzo. El funcionario estatal destaca que, no obstante, los menores cuyas madres cuenten con Seguro Social o Issste no podrán acceder al programa, porque se supone que parte de las prestaciones que tienen en sus centros laborales contemplan las estancias infantiles para los menores.

Mucho se ha dicho y hay hasta cierto punto confusión entre los padres de familia que solían llevar a sus menores a estos sitios. Ojalá que, por el bien de los pequeños, todo se resuelva pronto y que haya certidumbre para su cuidado.