Él es el nuevo ministro de la SCJN

El tema relevante y actual en materia de impartición de justicia en nuestro país es, sin duda, el nombramiento por el pleno del Senado de la República del doctor en Derecho Juan Luis González Alcántara Carrancá como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que ocupa a partir del 20 de diciembre de este año, en sustitución del ministro en retiro José Ramón Cossío.

Esto nos da la oportunidad de comentar un poco acerca del significado, funcionamiento e integración de este máximo tribunal y de conocer un poco más de la trayectoria del nuevo ministro.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deposita la titularidad del Poder Judicial Federal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual es el órgano máximo del Poder Judicial de la Federación, siendo su principal función la de vigilar el cumplimiento y respeto de la Constitución.

La SCJN se compone de 11 ministros –cuyo cargo dura 15 años– y funciona, a su vez, en dos órganos: en pleno y en dos salas. El pleno, integrado por la totalidad de los ministros, se encarga de atender asuntos de relevancia e importancia nacional, mientras que las salas dividen su competencia por materias: la primera sala conoce de asuntos civiles y penales, en tanto que la segunda atiende las materias administrativas y laborales. Cada sala está integrada por cinco ministros, uno de los 11 ministros no integra sala, desempeñando únicamente él los cargos de presidente de la SCJN y presidente del Consejo de la Judicatura Federal.

Juan Luis González Alcántara Carrancá nace en Ciudad de México el 19 de agosto de 1949, es licenciado en Derecho, especialista en finanzas públicas y doctor en Derecho (con mención honorífica) por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta además con los grados académicos de magistri in artibus por The Fletcher School Of Law and Diplomacy, Tufus University, habiendo cursado los estudios como becario fullbright (fullbright-Fletcher Fellow) y máster en Derecho Civil y Familiar por el Departamento de Derecho Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cursó el Program on Instruction For Lawyer en la Universidad de Harvard Law School, y curso de Conflict Resolution en el Departament of Peace and Conflict Research, de Uppsala University.

Ha participado en diversos foros nacionales e internacionales como conferencista, ponente o expositor.

Es autor de los libros: Derecho de las personas arrendadoras y arrendatarias, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y la Secretaría de Cultura; la Responsabilidad civil de los médicos, publicado por la Editorial Porrúa y la UNAM; Los derechos del arrendatario y del arrendador, publicado por la Cámara de Diputados y la UNAM; Pedagogía y enseñanza del derecho por la Universidad Anáhuac, fue por mencionar algunos.

Se desempeñó como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Azcapotzalco. También como jefe del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, de la UNAM; director de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac; defensor adjunto de los Derechos Universitarios en la UNAM; asesor de la Dirección General de Programación y Presupuesto del Sector Energético Industrial y director de Investigación de la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En el Poder Judicial de la Ciudad de México se desempeñó como director de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial; como magistrado supernumerario; magistrado numerario de la Tercera Sala Civil; presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y presidente del Consejo de la Judicatura de dicha ciudad. Y hasta antes de ser elegido ministro, ostentaba el cargo de magistrado de la Cuarta Sala Familiar de dicho tribunal (información consultable en https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/01/Juan-Luis-González-Alcantara.pdf).

Aparentemente el nuevo ministro de la SCJN tiene el perfil y experiencia suficientes para desempeñar el cargo para el que fue elegido de forma decorosa. No obstante, el mayor de sus retos será el de demostrar cabalmente tener la suficiente autonomía en el ejercicio de su función judicial, respecto a los intereses del titular del Poder Ejecutivo que lo propuso, pues una cosa es tener una ideología afín y otra muy distinta es la de impartir justicia atendiendo a los deseos y caprichos de terceras personas. Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de interés. ¡Hasta la próxima!