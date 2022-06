El escabroso caso de la renuncia del jefe policiaco

audima

Caso Alfaro, ¿Qué hay atrás? Ayer, Juan Ramón Alfaro dejó de ser secretario de Seguridad en Mazatlán. Oficialmente se le aceptó su renuncia al cargo. Y no llamaría para nada la atención, de no ser por el escándalo que rodea su salida y porque el mismísimo alcalde Luis Guillermo Benítez se encargó de echarle leña a la hoguera al acusar al jefe policiaco de otorgar ascensos a sus familiares y sembrar la duda de que habían cobrado por otros ascensos. Desde el 8 de marzo, Alfaro había adelantado que dejaría el cargo para iniciar su proceso de jubilación.

Llegó a despedirse de sus allegados en la corporación. Llegó incluso a sacar algunas de sus pertenencias de su oficina. Pero algo pasó. Y Alfaro continuó en el cargo. El alcalde en aquel momento dijo desconocer la noticia. Y nada pasó aparentemente. Pero llegó abril y entonces desde la Secretaría del Ayuntamiento, su titular, Édgar González, destapó lo que parecía ser una “cloaca” de dimensiones extraordinarias. Se dijo que más de 20 agentes habían acudido a denunciar que entregaron diversas cantidades de dinero, desde 20 hasta 80 mil pesos para recibir un ascenso.

Entonces se dijo que se abrió una investigación en el Órgano de Control Interno del municipio, a cargo de Rafael Padilla. El propio Padilla declaró que efectivamente había una investigación en curso. ¿Qué pasó realmente? La renuncia de Alfaro en marzo pasado se le negó. En abril “lo ponen” en medio de una investigación de corrupción. Y hoy le aceptan su renuncia, como si nada hubiera pasado. En el entorno de este caso, habría que observar al titular del Órgano de Control Interno, Rafael Padilla. Ahora carga con elementos de seguridad para todos lados. Seguridad que hace poco fue reforzada.

El gobernador Rubén Rocha Moya rechazó que en Sinaloa se encuentre la “quinta ola” de contagios por covid-19. Y tiene algo de razón. Pero el aumento en el número de contagios va aumentando. No se puede cerrar a la verdad de lo que sucede en estos momentos en cientos de familias sinaloenses. No hay aumento en hospitalizaciones. ¡Claro! Porque los contagiados se encierran en sus casas. Que no hay aumento en el número de positivos a covid-19.

¡Claro! Porque en una familia apenas uno de ellos o en ocasiones ninguno, se practica la prueba, sencillamente porque no hay dinero. Y cuando se saben enfermos se quedan en casa. Los reportes en escuelas de niños que no acuden a clases por enfermedad, esa sí aumentó. Rocha Moya debe entender que nuestros niños menores de 12 años no están vacunados. El Gobierno les ha fallado. Y los están exponiendo.

El cinismo tiene nombre. Cuando el alcalde Luis Guillermo Benítez declara que es libre de tener los amigos que él quiera. No le falta razón. Solamente que tenerlos y exhibirse con ellos después de que saquearon las arcas municipales de dinero que pudo servir para mejorar los servicios públicos, eso sí que da muestras de miseria.

“El Químico” no oculta su relación con Juan José Arellano, cabeza del Grupo Arhe y de la empresa Nafta. Ya les pagaron 144 millones. Y ahora quieren 111 más. Hay regidores que opinan que viene otro saqueo. Pero “El Químico” sigue de fiesta con sus amigos… ¿O socios? En este tema y otros excesos del alcalde, ¿dónde encaja el gobernador?