El estigma de las desapariciones

Después de siete años de peregrinar en diversas instancias en demanda de justicia y de haberle enviado una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, la maestra Rosa Elia Vázquez, madre del joven fortense desaparecido, Román Alberto, logró que los expolicías que ‘levantaron’ a su hijo sean sentenciados a 31 años de cárcel, pero esto es solo un ejemplo de las miles de personas que siguen desaparecidas en Sinaloa y en todo el país.

Es un estigma que lacera a la sociedad, y se sabe que en administraciones pasadas las desapariciones eran perpetradas casi como una “política de Estado”, una especie de “guerra sucia” que se confundía y se sigue confundiendo con las “vendettas” que perpetran los carteles de la delincuencia organizada, y hasta el momento solo este caso se ha logrado comprobar contra expolicías de Ahome.

¿Cuánto cuesta la vida de una persona?, hace tiempo se hablaba de que los sicarios hacían “trabajitos” por 5 mil pesos, pero que últimamente se han abaratado hasta mil 500 pesos, pero lo peor de todo que nadie se sienta seguro porque al menos hasta hace poco se decía que corporaciones policiacas de todos los niveles de gobierno acostumbraban ‘levantar’ a jóvenes y entregarlos a las bandas contrarias. Es un estigma que urge erradicar.



Popurrí. Aquí en Ahome, el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, se lanza contra la Policía Municipal y contra las corporaciones policiacas de todos los niveles y demanda la intervención del gobernador Quirino Ordaz, del fiscal general Juan José Ríos Estavillo y que la Guardia Nacional venga a reforzar la seguridad para investigar y esclarecer las desapariciones de jóvenes que se denuncian a través de las redes sociales y que asegura ascienden a 18 personas. “Estamos indefensos”, dice.

La réplica la encontró de inmediato en voz del director de Seguridad Pública, Carlos Francisco Rodríguez, quien dice que no hay ninguna denuncia al respecto a través del 911 y que sabe que algunos de los jóvenes reportados inicialmente como desaparecidos han aparecido en unos cuantos días. Garantiza que de todas maneras se mantienen alertas.



Deslinde. La exregidora Patricia Ramos Kelly se deslinda del Partido de la Revolución Democrática, dice que la están lanzando como posible candidata a la alcaldía, pero que no la tomaron en cuenta, ni siquiera han platicado con ella.



Frente común. Ayer no hubo orador invitado en la reunión de la Intercamaral, pero de todas maneras el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, y Guillermo Padilla, se reunieron con los directivos de los organismos empresariales e iniciaron pláticas para establecer una agenda común contra la ingobernabilidad que aseguran impera en Ahome. Ariel también critica al gobierno de Morena y de Andrés Manuel López y sentencia que caerá pronto, en el 2021, porque falla en la política: económica, del campo y de seguridad.



Morenos. Por cierto que, aunque cae un poco en las preferencias electorales, Morena sigue siendo un dolor de cabeza para el PRI y el PAN, porque la oposición no logra repuntar. Apenas que se alíen, pero en política hay sumas que restan.