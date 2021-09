El excampeón de box Humberto “El Zorrita” Soto va al gabinete de Rubén Rocha Moya

Encuentro. Muy amena resultó la reunión que sostuvo el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, con el equipo editorial del Grupo DEBATE encabezado por Luis Javier Salido. Habló de su interesante estrategia social durante su mandato, de la gente que lo acompañará en su gabinete a partir del 1 de noviembre y de la buena relación que tendrá con todos los alcaldes del estado, aun cuando no sean de Morena. Para la zona norte anunció que buscará hacer el puente sobre la presa Huites y terminar el tramo carretero que unirá a Sinaloa y Chihuahua.

Sorpresa. Al que por fin le hará justicia la revolución (léase la 4T) es al expresidente del PRD en Ahome y líder de la asociación Bachomo, Lucio Antonio Tarín. Siempre había trabajado para la izquierda pero no ganaban, y cuando por fin empezaron a ganar, nunca le tocaba nada. Pero ahora ya se le hizo. El gobernador Rubén Rocha Moya ha confirmado que estará en su equipo. ¡Ya era hora!

Adelantado. Con la novedad de que el excampeón de box, el mochitense Humberto “El Zorrita” Soto, reveló que Rocha Moya ya lo palomeó como director general del Instituto Sinaloense del Deporte. No se la guardó por mucho tiempo porque de inmediato lo socializó con la gente del sector deportivo de Ahome, que no callan ni sus pecados. Indiscreción que le adjudican porque aún Rocha Moya no ha dado a conocer el gabinete de manera formal. Por lo pronto, algunos creyeron que eso es una broma porque no ven a “El Zorrita” con la estatura para esa responsabilidad.

Decepción. Muy mala impresión causó entre los dirigentes de los productores el futuro secretario de Agricultura estatal, Jaime Montes, en la reunión del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable. Montes Salas fue el representante del gobernador electo, Rubén Rocha Moya, y ahí reconfirmaron que el excoordinador de los Programas Federales Integrales “no es para el caso”. El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, Marte Vega Román, no se anduvo por las ramas al señalar que Montes Salas no aportó nada para la solución de los problemas del campo en el presente ciclo agrícola. Solo habló de los pobres, lo que no venía al caso. Con ese discurso mató el boleto, pero por lo visto desde que entró como coordinador de los Programas Federales Integrales y en esta reunión Montes Salas no conoce el terreno que va a pisar desde el 1 de noviembre.

El premio. Otro nombre soltó el alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, para su gabinete. Se trata de Irma Delgado, que será la coordinadora de sindicaturas. A algunos se les vino la imagen descompuesta de ella en una sesión de Cabildo incitando a la violencia contra el youtuber Paúl Velázquez y lo que le valió de Cabildo una amonestación pública cuando para muchos su conducta era para su destitución como síndica de la Central Mochis. Como estuvo para defender al entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman, la protegieron los regidores de la 4T. ¡Y a partir del 1 de noviembre sube de nivel! Además, Vargas Landeros está en espera de que el líder del PAS, Héctor Melesio Cuen, le defina quién va para la dirección de Educación y de la Juventud. Esas dos direcciones se las dará al PAS.

A cuenta gotas. Dora Rosario Manzanárez Coronado es otra que ya tiene seguro ir al gabinete de Gildardo Leyva, alcalde electo de El Fuerte. Este mismo anunció que ella va como oficial mayor, la primera mujer en ese cargo en la historia del municipio. Dora Rosario es de Mochicahui y se suma a Ernesto Parra, cronista de El Fuerte, y Álvaro García a Deportes. Uno por uno los está anunciando.