El éxito y otros cuentos 

Resulta casi imposible escapar de la idea generalizada de éxito. Nuestra sociedad monótonamente globalizada ha insertado hábilmente en nuestra cotidianidad el término “éxito” para referirse a alguien que “lo tiene todo”: riqueza, viajes, casas, joyas. Palabras como triunfo, éxito, prestigio y fama las escuchamos en todas partes, las utilizamos instintivamente. Es arriesgado ceder a las exigencias consumistas, pues habitamos un mundo reglamentado por el materialismo.

La realidad es distinta en los confines no tan excepcionales de la vida común y corriente, lejos de los estereotipos fabricados por la publicidad. Aquí el éxito tiene otra connotación, es relativo, lo que para una persona representa el éxito para otra persona puede no serlo, pues ello depende de factores subjetivos, de elementos mucho más profundos y personales que no están relacionados con la capacidad adquisitiva de una persona. Hay muchas maneras de ser exitoso, estas dependen del contexto en el que vivimos, no hay una manera de medirlo y tampoco una edad determinada para lograrlo.

El triunfo es una satisfacción de mil rostros: educación, una casa, un viaje, un negocio propio. Esto no es solo material, sino también emocional en cuanto a lo que se refiere a formar una familia o ayudar a los necesitados, etcétera. Cualquiera que sea tu deseo, establece tus prioridades y ve por ellas, el mundo funciona distinto el día que comprendemos que no estamos viviendo un día más, sino un día menos.

El camino hacia el triunfo es una pendiente en subida, el éxito es directamente proporcional a tu esfuerzo, preparación, constancia, trabajo duro, actitud; es un hábito de cada día y un largo camino de fracasos —los frutos amargos del Jardín de la Vida—; cada fracaso nos enseña una cuestión que podemos mejorar, para luego intentarlo una vez más, volver a fracasar, sobreponerse, tener una mentalidad positiva, no rendirnos a las circunstancias y no escuchar los “no”, dejar de ver gigantes en donde solamente hay molinos. Frases hechas, un objetivo específico. Nadie es más que otro, solo se esfuerza más que el otro.

Necesitamos un diálogo honesto con nosotros mismos y tener el coraje para entender que en nuestro caminar la mayoría de las cosas no están bajo nuestro control y aun así debemos tener la capacidad de seguir, debemos ser muy valientes porque perderemos amigos y tal vez familia, nos acusarán de ambiciosos en el valle de las limitaciones, de soñadores en el mundo de los escépticos y, de igual forma, si un día logramos lo que nos hemos propuesto, los detractores dirán que fue suerte, mientras que los optimistas dirán “¡felicidades!”; los demás no dirán nada, porque el éxito no genera simpatía sino más bien antipatía.

El éxito no es una idea impuesta por una cultura, sino lograr libremente lo que deseamos, sin otro propósito que cumplir nuestros sueños y así buscar la estabilidad; pero para lograr cosas extraordinarias debemos hacer esfuerzos extraordinarios. “El éxito depende del esfuerzo”, Sófocles. Y como dice el viejo aforismo: “ten cuidado con lo que deseas porque podrías conseguirlo”.