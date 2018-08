El fair play, sin respeto en el futbol mexicano

Tiene mucha razón el TucaFerretti, director técnico de los Tigres del Universitario de Nuevo León, que el llamado juego limpio (fair play) en el futbol mexicano no se respeta por los mismos jugadores que se han especializado en fingir o aumentar la gravedad de una falta con los show que arman en la cancha.Incluso, se atrevió a asegurar que las jugadoras que militan en la categoría femenil tienen más tamaño que los machos, porque en cuanto les cometen una falta y caen al terreno de juego se levantan de inmediato para seguir en acción, no como en los varones que se revuelcan como churumbelas por cualquier golpe que reciben.Es decir, el polémico técnico de los felinos se fue hasta la yugular en contra los futbolistas fingidores que no cumplen la filosofía de respetar la reglas de este deporte, el más popular del planeta.Sin embargo, también impresionan imágenes como la de Jorge Torres Nilo con el rostro todo ensangrentado en el duelo que Toluca superó a los Tigres el pasado fin de semana, para cortarle su racha de 29 juegos sin conocer la derrota en el Volcán. Y eso tampoco es fair play, pero como el futbol es un juego de contacto, son escenas que aparecerán en cualquier momento.Estaremos al pendiente para ver qué tanto cambia la actitud de los futbolistas, luego de las tronantes declaraciones de Ricardo Ferretti que no está de acuerdo con las artimañas en las que incurren los jugadores en el terreno de juego.Es la que mostraron la directiva y delegados de los ocho equipos que conforman la Liga de la Careada de los Jueves al darle luz verde a la petición de apoyo que les hizo llegar a su reunión semanal quien fuera un destacado futbolista: Efraín “Chikis” Urrea.Los ocho delegados se comprometieron a aportar 500 pesos cada uno, para cubrirle las cuatro charolas de cerveza que está rifando el mencionado y cuyo dinero le servirá para completar el costo de la operación que le realizarán en sus ojos.Claro está que en este apoyo también se involucrará a los jugadores para que cooperen en la jornada de este jueves en favor del Chikis Urrea que no la ha pasado nada bien en los últimos meses, debido a la serie de enfermedades que se le han complicado.Así regresaron de la ciudad de Monterrey los integrantes del combinado Culiacán que estuvo conformado por jugadores de la Careada de los Jueves y la Liga Intersemanal de los Miércoles por las buenas atenciones que recibieron durante su participación en la Copa Monterrey y que ganaron a los anfitriones en serie de penales.Muy bien por los norteños que trataron excelente a nuestros paisanos que a su vez van a tener que ponerse las pilas para que traten de la misma manera a Monterrey, cuando vengan el año próximo a esta ciudad al torneo Internacional de La Amistad.