El famoso sobrecito de la Péimbert

En la Liga Péimbert Camacho estamos trabajando en lo que nos apasiona desde ya hace 28 años. En la primera jornada estuvimos en Las Brisas, en la siguiente semana estuvimos en San Rafael, después en Maquipo y el pasado domingo estuvimos en El Burrión, donde Águilas de La Trinidad estuvieron protagonizando una muy buena serie.En este mes de acción me he percatado de algo que cada domingo los peloteros están esperando con ansias, se trata del famoso sobrecito amarillo que les dan terminando cada serie. Hay peloteros en esta liga que reciben 3 mil 500 pesos, hay otros más que reciben 2 mil y otros mil 500; los novatos hay de 300 a 500 pesos para apoyarlos, y más si tienen talento y están estudiando. Los equipos que andan bien, como La Trinidad, Maquipo, Sinaloa de Leyva, Estación Bamoa, El Burrión, San Pedro, Batamote, Bamoa y Linces, no batallan para entregar dichos pagos.Equipos como Nío, Las Brisas, Lagunitas, Cubiri de la Loma, entre otros, están batallando pero están cumpliendo con sus peloteros, En ocasiones termina la jornada y ahí tienen a los peloteros “tirados” sobre el campo de juego para escuchar o qué dicen los dirigentes, y hay muchos que les llega “mocho” el sobre o anuncian bajas de varios peloteros que no dan el ancho. El sobrecito es de mucho apoyo, pero cómo les suda para ganarlo. Otro beisbol, ya no lo hacen por la camiseta como sucedía antes. Tiempos que no regresarán.