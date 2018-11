El fastuoso estilo de vida de Jaime Montes

En el vuelo de Los Mochis a la Ciudad de México la noche del lunes, el diputado federal y próximo coordinador de Política Social del gobierno federal, Jaime Montes Salas, viajó en primera clase.

En contraste con la austeridad de Andrés Manuel López Obrador, a quien jamás se le ha visto ocupar uno de esos carísimos asientos donde corre el champagne, entre el lujo y el privilegio, Montes vive ya lo que pudiera ser «el sueño morenista», donde la paradoja es que no lo vive ni AMLO.

Este tipo de incidentes provocan que, cada vez más, la línea entre la antigua clase política y la que recién ha llegado supuestamente para transformarlo todo encuentra mayores puntos de identificación.

La suspicacia en torno a que la cuarta transformación sea más de lo mismo se incrementó de modo exponencial entre quienes vieron a Jaime Montes en medio de la opulencia que distingue al área de los primeros asientos de las aeronaves. Un cierto dejo de decepción empieza a cundir, y el nuevo gobierno ni siquiera ha comenzado.

MEDIOS A LA PALESTRA. En los días por venir, el tema del ejercicio periodístico estará presente en los primeros planos de la agenda nacional y estatal por sus asuntos diferentes.

El primero es de grandes dimensiones, relevante y de fondo: la intención por parte del próximo régimen federal de controlar a todos los medios públicos a través de la Secretaría de Gobernación. La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, y esta semana pasa al Senado, también de mayoría morenista. A menos que las voces de quienes alertan sobre el riesgo de esta reforma para la libertad de expresión, se augura que el voto de la mayoría de los senadores la apruebe nuevamente.

En nuestro solar nativo, la Asociación de Periodistas de Sinaloa (APS) ha iniciado los conductos legales para presentar una demanda colectiva por daño moral en contra de la diputada Karla Montero por haber acusado de «chayoteros» a cientos de periodistas y medios de comunicación (desde los más grandes hasta los más chiquitos), y así los exhibió en la tribuna del Congreso del Estado, en declaraciones diversas y en la web, por lo que para ella es un una suerte de «pecado capital»: firmar convenios de publicidad con entidades públicas, en este casi el Congreso del Estado.

Malos tiempos oscurecen el futuro de la diputada de un partido que no existe (Encuentro Social, que perdió su registro) y que suele andar por la vida portando dos pares de lentes: unos sobre la cabeza y otros donde van. Es proclive al escándalo y a generar problemas donde no los hay. No parece tener control de sus palabras (habla más de lo que suele hacerlo un ser humano promedio) y la coherencia verbal no es uno de sus atributos. La envalentona la impunidad con que hasta ahora ha lanzado infundios al por mayor en su cuenta de Facebook, pero, hoy, por fin, se encuentra ante la obligación de asumir la responsabilidad de sus actos y pagar por sus diatribas. La APS también presentará una queja en su contra ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

SE CALIENTA EL TASTE. La Asociación Ganadera Local de El Fuerte, una de las más importantes del estado, está por renovar dirigencia, así que los aspirantes a presidirla aprovecharon para «muestrearse» en el desfile del 20 de noviembre, a bordo de sus caballos. Bismark Orduño y Juan López, el Burras, llevaron banda sinaloense y se hicieron acompañar por jinetes simpatizantes.

El Burras es el candidato del exalcalde Eleazar Rubio Ayala y recientemente sumó el apoyo del transportista Vicente Picos.

Bismark es el actual dirigente, pero busca reelegirse. Por lo pronto, en el desfile le ganó al Burras en el número de acompañantes. La carrera ya arrancó.