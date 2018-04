El fildeador tiene la preferencia

En el beisbol todo fildeador tiene preferencia cuando está tratando de capturar una pelota. Cuando un jugador está fildeando una pelota y los corredores ven que está estorbando en su camino, éstos tienen la obligación de “sacarle la vuelta” para no chocar con ellos, ya que el fildeador tiene preferencia. Sabemos que un corredor no puede abandonar la senda de los tres pies de base a base, pero ésta es la única ocasión donde la regla lo permite para evitar un choque.Por ejemplo, corredor en segunda base, sale batazo por el short stop, el corredor observa que el defensivo está haciendo el fildeo en medio del camino, y éste aun así va y lo tumba. Ahí el ampáyer debe marcar interferencia a la ofensiva, debido a que el corredor debió haber esquivado al fildeador y dejar que hiciera el fildeo libremente.La Regla 7.09 dice: Cuando un cácher y un bateador-corredor yendo a primera base cuando hacen contacto entre sí, cuando el cácher está fildeando una bola bateada, generalmente no hay violación y no se debe marcar. Obstrucción por un fildeador que está tratando de fildear una bola bateada, deberá marcarse únicamente en casos muy flagrantes y violentos, porque las reglas le dan el derecho a la senda, pero desde luego tal “derecho a la senda” no es una licencia, por ejemplo, para intencionalmente meterle zancadilla al corredor cuando está fildeando la bola.