El fin de un abrevadero de corrupción y del problema de vivienda

La primicia de EL DEBATE ayer, en cuya versión impresa se anunció la desaparición del Invies por inoperante, se confirmó con la aprobación de la Ley de Vivienda para el Estado de Sinaloa por parte de la 62 Legislatura.



Por increíble que parezca, nuestro estado carecía de una legislación en materia de vivienda. Hasta ayer, en que el Congreso del Estado aprobó esta ley que permitirá no solo la liquidación del Invies (cuna de corrupción, inoperancia y endeudamiento público), sino la creación de la nueva Comisión Estatal de Vivienda, que adquirirá reserva territorial y ofrecerá «acciones de vivienda que realmente solucionen el problema de las familias», señaló Álvaro Ruelas Echave, secretario de Desarrollo Sustentable.



Con el pie derecho, pues, inicia funciones el nuevo titular de Sedesu, nombrado hace apenas un par de semanas en el cargo por el gobernador Quirino Ordaz.



Cabe subrayar que, entre estas acciones, una de las principales se orienta a poner fin a las invasiones en todo el estado. Ya nadie tendrá la necesidad de incurrir en tales actos fuera de la ley, pues nadie puede negar que el detonante de las invasiones ha sido la desesperación provocada por la falta de efectividad del Invies.



GASOLINA EN LAS NUBES. Otra nota de EL DEBATE impreso de ayer que llamó fuertemente la atención fue el trabajo periodístico de campo que reveló que, por lo menos en Culiacán, el precio de la gasolina rompió el techo de los 20 pesos para alcanzar los 21.01 pesos por litro. Esto, en algunas gasolineras del municipio capital, dato corroborado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).



Si bien el precio del combustible ya fue liberado, lo que procede ahora para los consumidores es poner atención en los letreros con los precios al día de los establecimientos expendedores (requisito que cumplen todos, de acuerdo con el reportaje y con Profeco), en aras de aminorar el golpe a nuestros bolsillos, porque uno se pregunta, parafraseando al Buki: ¿A dónde vamos a parar?



SOLO ASÍ RESPONDEN. Pagado de sí mismo lo es, ni quien lo dude, pero eso no le quita la razón al diputado Roberto Cruz Castro cuando dice que las autoridades de Acción Nacional en Sinaloa «se tardaron semanas en asomar la cabeza después de la contundente derrota del PAN en las pasadas elecciones; pero al Güero sí le contestaron de inmediato con rueda de prensa».



En otras palabras, a Adolfo Rojo y Sebastián Zamudio «les caló» el cartelón donde Cruz los incluye en un grupo de personajes del blanquiazul con señalamientos de corrupción y traiciones a su partido.



Sin profundizar en los cargos que se les imputan, ambos acusaron al Güero de ser «un malagradecido». Se pregunta el aludido: «¿Quiere decir que para ser leal y agradecido debo ser sumiso y convertirme en cómplice de su corrupción e impunidad?». Asegura, mediante un comunicado de prensa, que Rojo y Zamudio «confunden el agradecimiento y la lealtad con complicidad».



Al final del documento enviado a los medios (en el que abordó temas diversos), el diputado Cruz reconoció «la prudencia del gobernador Quirino Ordaz Coppel, de aceptar la generosa disposición del senador electo Rubén Rocha de construir un consenso mediante el diálogo que abogue por los equilibrios para los sinaloenses y no los excesos ni intentos de madruguetes fallidos del “Prian” desde el Congreso».



Respecto a su militancia en el PAN, el Güero Cruz aseguró tener sus derechos partidistas a salvo, pero dejó en el aire la posibilidad de irse a otro partido (colaboró con Morena en la campaña del hoy alcalde electo de Ahome), lo cual sería su decisión, dijo, y la daría a conocer con toda oportunidad. «¿Qué tal él?», diría Maxine Woodside, «la Reina de la Radio».