audima

El fin de un grupo

Hola espero que estés bien, un gusto saludarte.

Te tengo una novedad sobre mi escuela, tuve que volver a Mochis ya que la universidad nos mando un comunicado sobre el escoger un nuevo grupo.

Así es que ya empezamos a guiarnos por nuestro promedio para poder escoger horario de clases y maestros, yo estaba en el grupo "D" y ahora estaré en el grupo "C", tendré nuevos compañeros y también seguiré estando con algunos. La verdad no imaginaba lo que seria volver a cambiar de salón hasta el final de la carrera, pero ahora tengo un nuevo reto por delante y espero poder continuar con mi sueño.

Me imagino como muchos que van a escoger escuela o simplemente van a comenzar una nueva aventura que están nerviosos, yo también lo estoy, pero ni modo tengo que afrontar las situaciones que la vida pone y todos tenemos que pasar por estas situaciones, quiero invitarte a que tu también las pasas y por más miedo que tengas aviéntate que tú puedes, no tengas miedo a fracasar, quien no fracasa no llega a grande, éxito.

Vamos tú puedes no tengas miedo, también te seguiré contando mas de mi vida y lo que sucede, gracias a ti por leerme.